IPL 2021: MI vs DC, Dream11 , Team Prediction: मुंबई-दिल्ली के मुकाबले में इन खिलाड़ियों पर लगा सकते हैं द

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के 14वें सीजन का 46वां मैच 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जाएगा. दिल्ली की टीम प्लेऑफ में क्वॉलीफाई करने से एक मैच दूर है. लेकिन वहीं दूसरी और मुंबई इंडियंस (MI) अब लय पकड़ती नजर आ रही है. उसने पिछले मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) को मात देकर यूएई में अपनी पहली जीत दर्ज की है.

इस बार अपना खिताब बचाने उतरी मुंबई की टीम प्लेऑफ में क्वॉलीफाई करने को लेकर अब दबाव में है. वह अब तक सिर्फ 5 मैच ही जीत पाई है. ऐसे में उसे अपने बाकी बचे तीनों मैच जीतने होंगे. दिल्ली की टीम पर उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होगी क्योंकि पिछली बार दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में कुल 4 बार भिड़ी थीं और चारों बार मुंबई ने दिल्ली को मात दी थी. तब दिल्ली और मुंबई की टीमें लीग स्टेज के दो मैच खेलने के बाद क्वॉलीफायर और फिर फाइनल में भिड़ी थीं.

हालांकि इस सीजन दिल्ली ने मुंबई को एक लीग मैच में मात दी है. लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई को दबाव में क्रिकेट खेलना बखूबी आता है और ऐसे में दबाव में होने के बावजूद उसका पलड़ा भारी दिख रहा है.

MI vs DC, My Dream11 Team Prediction:

विकेटकीपर: क्विंटन डिकॉक, रिषभ पंत

बल्लेबाज: रोहित शर्मा (WC), शिखर धवन (C), सौरभ तिवारी, श्रेयस अय्यर

ऑलराउंडर: कीरोन पोलार्ड

गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह, अवेश खान, राहुल चाहर, एनरिक नॉर्त्जे

MI vs DC, Dream11 Team Prediction:

क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा (WC), शिखर धवन (C), सौरभ तिवारी, श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत, कीरोन पोलार्ड, जसप्रीत बुमराह, अवेश खान, राहुल चाहर, एनरिक नॉर्त्जे

MI vs DC Head to Head Mumbai Indians vs Delhi Capitals

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 30 मैच खेले जा चुके हैं. इनमें से दिल्ली को कुल 14 में जीत मिली है, जबकि मुंबई ने 16 बार बाजी अपने हाथ में की है. दोनों टीमों के बीच बेनतीजा मैच कोई नहीं रहा है. दिल्ली ने मुंबई के खिलाफ एक मैच में अधिकतम 213 रन बनाए हैं, जबकि मुंबई की बात करें तो उसने दिल्ली के खिलाफ 218 रन बनाए हैं. दोनों टीमों के आपस में न्यूनतम स्कोर की बात करें तो दिल्ली की टीम मुंबई के खिलाफ कुल 66 रन पर ऑल आउट हो चुकी है, जबकि इसके उलट मुंबई का न्यूनतम स्कोर 92 है.

MI vs DC Predicted-XI IPL 2021 Mumbai Indians vs Delhi Capitals

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (C), क्विंटन डी कॉक, सूर्यकुमार यादव, सौरभ तिवारी, कीरोन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या, राहुल चाहर, नाथन कूल्टर-नाइल, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट.

दिल्ली कैपिटल्स: शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत (C & WK), शिमरोन हेटमायर, ललित यादव, अक्षर पटेल, आर. अश्विन, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्त्जे, आवेश खान.

MUMBAI INDIANS vs DELHI CAPITALS, Full Squad:

मुंबई इंडियंस:

रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या, जेम्स नीशम, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पांड्या, मार्को जानसेन, आदित्य तारे, ईशान किशन, क्विंटन डी कॉक, एडम मिल्ने, धवल कुलकर्णी, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, मोहसिन खान, नाथन कूल्टर-नाइल, पीयूष चावला, राहुल चाहर, ट्रेंट बोल्ट, युद्धवीर सिंह, अनमोलप्रीत सिंह, क्रिस लिन, सौरभ तिवारी, सूर्यकुमार यादव, अनुकुल रॉय

दिल्ली कैपिटल्स:

मार्कस स्टोइनिस, रविचंद्रन अश्विन, शम्स मुलानी, रिषभ पंत (कप्तान), सैम बिलिंग्स, विष्णु विनोद, अमित मिश्रा, एनरिक नॉर्त्जे, आवेश खान, इशांत शर्मा, कगिसो रबाडा, लुकमान मेरीवाला, मणिमारन सिद्धार्थ, प्रवीण दुबे, टॉम करन, उमेश यादव, अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ, रिपल पटेल, शिखर धवन, शिमरोन हेटमायर, स्टीवन स्मिथ, अनिरुद्ध जोशी, अक्षर पटेल, ललित यादव.