MI vs GT: जानिए कौन हैं आकाश मधवाल जिसने साहा, गिल और मिलर को किया ढेर

मुंबई इंडियंस ने जो दिमाग ऑक्शन में लगाया था उसका असर अब IPL 2023 के आखिरी फेज में नजर आने लगा है. मुंबई ने ऑक्शन में 3 खिलाड़ी- आकाश मेधवाल, नेहाल वढेरा और विष्णु विनोद को महज 20 लाख रुपये में खरीदा था जिन्होंने IPL के मौजूदा सीजन में अब तक बेहतरीन खेल दिखाया है. नेहाल वढेरा पहले ही अपने खेल से सभी को प्रभावित कर चुके हैं और अब आकाश मेधवाल और विष्णु विनोद ने IPL 2023 के 57वें मुकाबले में गुजरात टाइंटस के खिलाफ अपनी कीमत से कई गुना ज्यादा का प्रदर्शन कर दिखाया.

मुंबई की बल्लेबाजी के दौरान जहां विष्णु विनोद ने 20 गेंदों पर 30 रनों की अहम पारी खेली तो गेंदबाजी के दौरान आकाश मधवाल ने कमाल कर दिया. उत्तराखंड से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले आकाश ने अपने चौथे IPL मैच में गुजरात के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई. उन्होंने सबसे पहले दूसरे ओवर में ऋद्धिमान साहा को अपना शिकार बनाया. साहा LBW आउट हुए. इसके बाद मीडियम पेसर गेंदबाज ने घातक बल्लेबाज शुभमन गिल को शानदार अंदाज में क्लीन बोल्ड कर सबको चौंका दिया.

इम्पेक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर उतरे आकाश ने अपने पहले दो ओवरों में 16 रन देकर 2 विकेट झटक लिए. उन्होंने तीसरा विकेट भी धाकड़ बल्लेबाज डेविड मिलर के रुप में झटका. उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 31 रन देकर मुंबई की ओर से सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए.

