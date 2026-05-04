IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • MI vs LSG Live Score: मुंबई इंडियंस vs लखनऊ सुपरजांयट्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

MI vs LSG Live Score: मुंबई इंडियंस vs लखनऊ सुपरजांयट्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Match Scorecard and Updates

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 04, 2026, 06:52 PM IST

Published On May 04, 2026, 06:52 PM IST

Last UpdatedMay 04, 2026, 06:52 PM IST

MI toss

MI toss

MI vs LSG Live Score: आईपीएल 2026 के 47वें मैच में आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. हार्दिक की जगह सूर्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं. हार्दिक को पीठ में ऐंठन की शिकायत है. रोहित शर्मा की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है. वहीं ट्रेंट बोल्ट की जगह कार्बिन बॉश को जगह दी गई है.

लखनऊ की टीम भी तीन बदलाव के साथ उतरी है. जोश इंग्लिस प्लेइंग-11 में पहली बार शामिल हुए हैं. वहीं मुकुल चौधरी की जगह अक्षत रघुवंशी को मौका दिया गया है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

लखनऊ सुपर जाइंट्स (प्लेइंग इलेवन): मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, अवेश खान, प्रिंस यादव

इम्पैक्ट सब- मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, मयंक यादव, शाहबाज़ अहमद, अब्दुल समद

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रित बुमरा, एएम ग़ज़नफ़र, रघु शर्मा

इम्पैक्ट सब- रोहित शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

'जिद्दी न बनें हार्दिक पंड्या', MI के कप्तान को पूर्व खिलाड़ी ने सुनाई खरी-खरी

'जिद्दी न बनें हार्दिक पंड्या', MI के कप्तान को पूर्व खिलाड़ी ने सुनाई खरी-खरी
LSG के खिलाफ मैच से क्यों बाहर हुए हार्दिक पांड्या ? सूर्या ने दिया जवाब, फैंस ने भी किया रिएक्ट

LSG के खिलाफ मैच से क्यों बाहर हुए हार्दिक पांड्या ? सूर्या ने दिया जवाब, फैंस ने भी किया रिएक्ट
DC के खिलाफ भी नहीं खेलेंगे धोनी, CSK के बॉलिंग कंसल्टेंट ने दिया अपडेट

DC के खिलाफ भी नहीं खेलेंगे धोनी, CSK के बॉलिंग कंसल्टेंट ने दिया अपडेट

कम-से-कम अच्छा क्रिकेट खेलकर हारो. सहवाग की मुंबई इंडियंस से बड़ी अपील

कम-से-कम अच्छा क्रिकेट खेलकर हारो. सहवाग की मुंबई इंडियंस से बड़ी अपील

Latest News

hardik-pandya-update

LSG के खिलाफ मैच से क्यों बाहर हुए हार्दिक पांड्या ? सूर्या ने दिया जवाब, फैंस ने भी किया रिएक्ट
mi-toss

MI vs LSG Live Score: मुंबई इंडियंस vs लखनऊ सुपरजांयट्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

ms-dhoni-123

DC के खिलाफ भी नहीं खेलेंगे धोनी, CSK के बॉलिंग कंसल्टेंट ने दिया अपडेट

hardik-pandya-211

'जिद्दी न बनें हार्दिक पंड्या', MI के कप्तान को पूर्व खिलाड़ी ने सुनाई खरी-खरी
mumbai-indians-62

कम-से-कम अच्छा क्रिकेट खेलकर हारो. सहवाग की मुंबई इंडियंस से बड़ी अपील
hardik-pandya-210

'गर्लफ्रेंड कल्चर' पर आएगा नया नियम, BCCI को सता रहा है इस बात का डर

Editor's Pick

IPL 2026 Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Match Head-to-Head Record, Teams Prediction

MI vs LSG: हेड-टू-हेड में किसका पलड़ा भारी, कैसी है दोनों टीमों की तैयारी
IPL 2026 Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Match Preview, Pitch and Playing 11 Will Rohit Sharma Play Today

MI vs LSG: मुश्किल में फंसी 2 टीमों का मुकाबला, क्या रोहित खेलेंगे, कैसी होगी प्लेइंग 11
CSK All rounder ramakrishna ghosh ruled out from IPL 2026 After debut match

IPL 2026: CSK के लिए एक और बुरी खबर, चोटिल होकर पूरे सीजन से बाहर हुआ यह खिलाड़ी
Sunil Narine creates History with 200 ipl wickets in SRH VS KKR Match

IPL 2026: बुमराह- मलिंगा सब पीछे छूटे, सुनील नरेन ने आईपीएल में रचा इतिहास

Mittal Family buys 75 percent stake in Rajasthan Royals for USD 1.65 billion

बिक गई राजस्थान रॉयल्स, मित्तल फैमिली की सबसे बड़ी हिस्सेदारी, जानें कितने में हुई डील ?

Most sixes in IPL as an Indian opener KL Rahul in List

जो विराट, रोहित नहीं कर सके, उसे राहुल ने कर दिखाया, आईपीएल में बना नया कीर्तिमान