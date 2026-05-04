MI vs LSG Live Score: मुंबई इंडियंस vs लखनऊ सुपरजांयट्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule Lucknow 125/3 (8.5) Run Rate: (Current: 14.15) Last Wicket: Mitchell Marsh c Naman Dhir b Corbin Bosch 44 (25) - 125/3 in 8.5 Over

MI vs LSG Live Score: आईपीएल 2026 के 47वें मैच में आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. हार्दिक की जगह सूर्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं. हार्दिक को पीठ में ऐंठन की शिकायत है. रोहित शर्मा की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है. वहीं ट्रेंट बोल्ट की जगह कार्बिन बॉश को जगह दी गई है.

लखनऊ की टीम भी तीन बदलाव के साथ उतरी है. जोश इंग्लिस प्लेइंग-11 में पहली बार शामिल हुए हैं. वहीं मुकुल चौधरी की जगह अक्षत रघुवंशी को मौका दिया गया है.

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लखनऊ सुपर जाइंट्स (प्लेइंग इलेवन): मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, अवेश खान, प्रिंस यादव

इम्पैक्ट सब- मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, मयंक यादव, शाहबाज़ अहमद, अब्दुल समद

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रित बुमरा, एएम ग़ज़नफ़र, रघु शर्मा

इम्पैक्ट सब- रोहित शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट