LSG की करारी हार के बाद RCB फैंस ने नवीन-उल हक और गंभीर को किया ट्रोल

एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ लखनऊ की 81 रनों से करारी हार के बाद नवीन उल हक सोशल मीडिया पर और ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं. RCB फैंस नवीन के मजे लेते हुए मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं.

Naveen Ul Haq made fun of Virat when he scored the highest yet the team got knocked out.

Today, he was the highest wicket taker from LSG's side & the team got eliminated.

KARMA RIGHT ON FACE!!!?????#LSGvMI #naveenulhuq pic.twitter.com/hQDMteX1IT

— Shivani❤ (@shivi1251) May 24, 2023