  MI vs RR Live Score: मुंबई इंडियंस vs राजस्थान रॉयल्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

MI vs RR Live Score: मुंबई इंडियंस vs राजस्थान रॉयल्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals Match Scorecard and Updates

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 24, 2026, 02:50 PM IST

Last UpdatedMay 24, 2026, 02:50 PM IST

MI VS RR Toss

MI vs RR Live Score: आईपीएल 2026 के 69वें मैच में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा

इम्पैक्ट सब: रविंद्र जडेजा, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, एएम ग़ज़नफ़र, रघु शर्मा

इम्पैक्ट सब: रोहित शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत, ट्रेंट बोल्ट

राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण साफ है. राजस्थान की टीम अगर मुंबई इंडियंस को हरा देती है वह सीधे प्लेऑफ में पहुंच जाएगी.

Follow Updates here:

MI vs RR Live Score: राजस्थान का तीसरा विकेट गिरा, रियान पराग आउट

MI vs RR Live Score: राजस्थान का तीसरा विकेट गिरा, रियान पराग आउट. पराग 14 रन की पारी खेलकर आउट. अल्लाह गजफनर को मिली सफलता.

MI vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स का दूसरा विकेट गिरा, वैभव सूर्यवंशी आउट

MI vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स का दूसरा विकेट गिरा, वैभव सूर्यवंशी आउट. सूर्यवंशी चार रन की पारी खेलकर आउट. दीपक चाहर को मिली सफलता.

MI vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने पहला विकेट गंवाया, यशस्वी जायसवाल आउट

MI vs RR Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने पहला विकेट गंवाया, यशस्वी जायसवाल आउट. जायसवाल ने 17 बॉल में 27 रन की पारी खेली. विल जैक्स को मिली सफलता.

MI vs RR Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11, इम्पैक्ट प्लेयर्स

MI vs RR Live Score: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता, राजस्थान की पहली बल्लेबाजी

MI vs RR Live Score: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता, राजस्थान की पहली बल्लेबाजी. मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया है, उनकी जगह दीपक चाहर उतरे हैं. वहीं राजस्थान रॉयल्स ने तीन बदलाव किए हैं.

MI vs RR Live Score: राजस्थान की नजरें प्लेऑफ पर, सामने मुंबई इंडियंस की चुनौती

राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ आज होने वाले लीग चरण के अपने अंतिम मैच में जीत हासिल करके आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी. मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुका है और वह जीत के साथ विदाई लेने के लिए प्रतिबद्ध होगा लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है जिसमें जीत पर वह प्लेऑफ में पहुंचने वाली अंतिम टीम बन जाएगी. अब से थोड़ी देर बाद टॉस होगा.

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

