MI vs RR Live Score: मुंबई इंडियंस vs राजस्थान रॉयल्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals Match Scorecard and Updates
Published On May 24, 2026, 02:50 PM IST
Last UpdatedMay 24, 2026, 02:50 PM IST
MI VS RR Toss
MI vs RR Live Score: आईपीएल 2026 के 69वें मैच में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा
इम्पैक्ट सब: रविंद्र जडेजा, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे
मुंबई इंडियंस (प्लेइंग इलेवन): रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, एएम ग़ज़नफ़र, रघु शर्मा
इम्पैक्ट सब: रोहित शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत, ट्रेंट बोल्ट
राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण साफ है. राजस्थान की टीम अगर मुंबई इंडियंस को हरा देती है वह सीधे प्लेऑफ में पहुंच जाएगी.
राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ आज होने वाले लीग चरण के अपने अंतिम मैच में जीत हासिल करके आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी. मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुका है और वह जीत के साथ विदाई लेने के लिए प्रतिबद्ध होगा लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है जिसमें जीत पर वह प्लेऑफ में पहुंचने वाली अंतिम टीम बन जाएगी. अब से थोड़ी देर बाद टॉस होगा.