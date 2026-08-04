Vaibhav SooryavanshiIshan KishanAbhishek SharmaIND vs ZIMShreyas Iyer
Copied

3 साल में 5वां कोच, क्या यह साउथ अफ्रीकी सुधार पाएगा पाकिस्तान की किस्मत

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच के नाम का ऐलान हो गया है. साउथ अफ्रीका में घरेलू क्रिकेट खेल चुके माइकल स्मिथ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 04, 2026, 01:33 PM IST

Published On Aug 04, 2026, 01:33 PM IST

Last UpdatedAug 04, 2026, 01:33 PM IST

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने मंगलवार को साउथ अफ्रीका के पूर्व फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर माइकल स्मिथ को पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच बनाया है. स्मिथ का कार्यकाल दो साल का होगा.

माइकल स्मिथ 19 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ेंगे. वह टीम के साथ रेड-बॉल और व्हाइट-बॉल, दोनों फॉर्मेट में काम करेंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के हैं. उनके पास कोचिंग का लंबा अनुभव है. 46 साल के स्मिथ ने 2003 से 2013 के बीच 89 प्रथम श्रेणी मैच, 72 लिस्ट-ए मैच और 16 टी20 मैच खेले हैं. वह पूर्व में पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे हैं. इस सीजन की शुरुआत में वह मुल्तान सुल्तांस के सहायक कोच भी थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की होबार्ट हरिकेन्स और क्रिकेट तस्मानिया के साथ बल्लेबाजी कोच के तौर पर काम किया है. वह दक्षिण अफ्रीका की केजेडएन इनलैंड और ईस्टर्न प्रोविंस के लिए कोचिंग कंसल्टेंट भी रहे हैं.

पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में लगातार बदलाव होते रहे हैं. पिछले तीन सालों में यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ, एंड्रयू पुटिक और शफीक इस पद पर रह चुके हैं. टेस्ट मैचों में टीम की बल्लेबाजी खराब रही है. पाकिस्तान विदेश में लगातार आठ टेस्ट मैच हार चुकी हैं.

पिछले सप्ताह तारोबा में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान 211 रन का आसान लक्ष्य भी हासिल नहीं कर सका था. पाकिस्तान पर 26 साल में पहली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली सीरीज हार का खतरा है.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में भी पाकिस्तान नौवें स्थान पर है. पाकिस्तान को अगर 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनानी है, तो उसे इस साइकिल में बचे अपने सारे टेस्ट जीतने होंगे. बता दें कि पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज सीरीज से पहले शान मसूद की जगह बाबर आजम को फिर से टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी थी.

-आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

अब यह बंद होना चाहिए... बॉलिंग एक्शन के सवाल पर भड़के उस्मान तारिक

अब यह बंद होना चाहिए... बॉलिंग एक्शन के सवाल पर भड़के उस्मान तारिक

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

टी-20 विश्व कप में नशीला पदार्थ खाकर उतरा था पाकिस्तानी ऑलराउंडर, आईसीसी ने लगाया बैन

टी-20 विश्व कप में नशीला पदार्थ खाकर उतरा था पाकिस्तानी ऑलराउंडर, आईसीसी ने लगाया बैन

टेस्ट के बाद अब T20I के कप्तान बनेंगे बाबर आजम, सलमान आगा की होगी छुट्टी !

टेस्ट के बाद अब T20I के कप्तान बनेंगे बाबर आजम, सलमान आगा की होगी छुट्टी !

Latest News

pakistan-24

3 साल में 5वां कोच, क्या यह साउथ अफ्रीकी सुधार पाएगा पाकिस्तान की किस्मत
ind-vs-pak-70

एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया हाथ
ravichandran-ashwin-1-13

मुरलीधरन से मेंडिस तक, भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
auqib-nabi-6

बचपन के दोस्त की वजह से पूरा हुआ आकिब का टेस्ट सपना, क्या है पूरी कहानी
sachin-tendulkar-81

भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
jasprit-bumrah-2-19

जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी पर गहराया विवाद, COE की भूमिका पर उठे सवाल

Editor's Pick

Bowlers With Most Wickets in India vs Sri Lanka Test Match

मुरलीधरन से मेंडिस तक, भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
Sachin Tendulkar to Kumar Sangakkara Most Runs in India vs Sri Lanka Test Cricket

भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
Former CSK Allrounder Moeen Ali Picks Ashish Nehra Over MS Dhoni as Best Cricketing Brain

धोनी नहीं CSK के पूर्व ऑलराउंडर ने इस भारतीय पेसर को चुना 'बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन'
Windies pacer Alzarri Joseph calls coach Daren Sammy’s selection remark ‘controversial, without context’

वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज
Babar Azam accepted Test captaincy on condition of getting reins in all formats Report

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

wapis nahi aane dega says irfan pathan on vaibhav sooryavanshi after 3rd T20I India vs Zimbabwe

'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान