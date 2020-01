मुंबई (Mumbai ODI) में बुरी तरह से पिटने के बाद भारतीय टीम (Team India) आज मेहमान ऑस्‍ट्रेलिया का सामना राजकोट (Rajkot ODI) के सौराष्‍ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में कर रही है. विराट कोहली (Virat Kohli) चाहेंगे कि पिछली हार का हिसाब बराबर करते हुए सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाया जाए. मैच से पहले इंग्लिश दिग्गज कप्‍तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने भारतीय टीम पर निशाना साधा है.

माइकल वॉन ने कहा कि वनडे क्रिकेट में विराट कोहली की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम के इंजन में अब ज्‍यादा पावर नहीं बची है.

पढ़ें:- IND vs AUS: भारत पहले करेगा बल्‍लेबाजी, रिषभ-शार्दुल बाहर, इन्‍हें मिला मौका

वॉन ने अपने ट्विटर पर लिखा, “यह देखना बेहद दिलचस्‍प होगा कि दूसरे वनडे में भारतीय टीम किस तरह से ऑस्‍ट्रेलिया को जवाब देती है. अगर भारतीय टीम सच्‍ची है तो उन्‍हें यह स्‍वीकार करना होगा कि पिछले दो विश्‍व कप में वो क्‍या चीजें हैं जिसे नहीं पा सकी है.”

“मुझे लगता है कि भारतीय टीम के इंजन रूम में पावर की कमी के कारण ऐसा हुआ है. उनका मिडल ऑर्डर कमजोर है. भारत के पास अभी भी आयोजक देश द्वारा विश्‍व कप जीतने की परंपरा को सुनिश्चित करने के लिए तीन साल का वक्‍त बचा है.”

Interested to see how #India responds in the 2nd ODI.If they are honest they will accept the last 2 World Cups they have under achieved !!They lack power for me in the engine room,the middle order,they have 3 yrs to make sure they can keep up the tradition of the hosts winning !

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 17, 2020