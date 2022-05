इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में हार्दिक पंड्या की कप्तानी से काफी प्रभावित नजर आए हैं। वॉन का मानना है कि जब भी जरूरत पड़े हार्दिक भारतीय टीम की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं। कप्तानी का अधिक अनुभव हुए बगैर, पंड्या ने अपनी टीम को आईपीएल का खिताब दिला दिया। इसके साथ ही पूरे सीजन में उन्होंने गेंद और बल्ले से बहुत अच्छा खेल दिखाया।

टूर्नमेंट की शुरुआत में ज्यादातर जानकारों ने गुजरात टाइटंस की टीम को अधिक तवज्जों नहीं दी थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह टीम प्लेऑफ तक पहुंचेगी या ट्रॉफी जीतेगी। हालांकि टीम ने लीग स्टेज पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। हर मैच में उसके अलग खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया और उसने लीग स्टेज पर 14 में से 10 मैच अपने नाम किए।

Fantastic achievement for a new franchise … If India need a captain in a couple of years I wouldn’t look past @hardikpandya7 … Well done Gujurat .. #IPL2022

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) May 29, 2022