पाकिस्तान ने मिकी आर्थर को ऑनलाइन कोच नियुक्त किया, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मिकी ऑर्थर को टीम का ऑनलाइन कोच नियुक्त किया गया है. मिकी ऑर्थर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से हेड कोच का ऑफर दिया गया था, मगर उन्होंने बिजी शेड्यूल का हवाला देकर फिजकली कोचिंग करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें ऑनलाइन कोच नियुक्त किया गया है. मिकी ऑर्थर इस समय इंग्लैंड की काउंटी टीम डर्बीशायर के हेड कोच हैं. वहीं ऑर्थर के ऑनलाइन कोच नियुक्त किए जाने की खबर आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट का एक बार फिर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है. यह पहला मौका है, जब किसी टीम ने अपना ऑनलाइन हेड कोच नियुक्त किया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक मिकी ऑर्थर डर्बीशायर के हेड कोच की जिम्मेदारी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर पाकिस्तान में फिर सत्ता का परिवर्तन होता है तो उनका क्या होगा. डर्बीशायर के साथ वह 2025 तक हेड कोच की भूमिका के लिए नियुक्त किए गए हैं. साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि वह लिमिटेड सीरीज में ही टीम के साथ होंगे, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज, एशिया कप 2023, अफगानिस्तान सीरीज और वर्ल्ड कप 2024 का सीरीज शामिल है. हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोग मजे रहे हैं.

Is it true that Micky Arthur has been appointed as online coach for Pakistan Cricket team? seriously? PCB is bringing Work from home to another level.