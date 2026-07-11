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Fifa World Cup 2026: मिकेल मेरिनो ने रचा इतिहास, यह कारनामा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने

86वें मिनट में स्पेन के कोच ने मिकेल मेरिनो को मैदान पर उतारा और उन्होंने दो मिनट बाद ही गोल करते हुए स्पेन को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया. सेमीफाइनल में स्पेन की भिड़ंत अब मंगलवार को फ्रांस से होगी.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 11, 2026, 02:35 PM IST

Published On Jul 11, 2026, 02:35 PM IST

Last UpdatedJul 11, 2026, 02:35 PM IST

Mikel Merino

Mikel Merino

Fifa World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई. स्पेन की इस जीत के नायक मिकेल मेरिनो रहे, जिन्होंने सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के तौर पर मैच के 88वें मिनट में विजयी गोल दागा.मिकेल मेरिनो ने इस गोल के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है.

मेरिनो ने इससे पहले राउंड ऑफ 16 मैच में पुर्तगाल के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी बतौर सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी विजयी गोल किया था. वहीं बेल्जियम के खिलाफ भी उन्होंने यही कारनामा दोहराया. मेरिनो एक विश्व कप के दो नॉकआउट मैचों में सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के तौर पर गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वह स्पेन के लिए फीफा वर्ल्ड कप में 80 मिनट के बाद दो मुकाबलों में विजयी गोल दागने वाले भी पहले खिलाड़ी बने हैं.

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सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के तौर पर खेले हैं मेरिनो

स्पेन ने इस विश्व कप में अब तक कुल छह मुकाबले खेले हैं, जिसमें से मेरिनो को सिर्फ एक मैच में ही शुरुआती इलेवन में जगह मिली है.वह बतौर सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी पांच मैचों में मैदान पर उतर चुके हैं और उन्होंने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है.

Fifa World Cup: 16 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन, बेल्जियम को 2-1 से हराया

बेल्जियम के खिलाफ स्पेन ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया.मैच के 30वें मिनट में स्पेन के लिए पहला गोल फैबियन रुइज ने दागा, लैमिन यामल के बेहतरीन रन के बाद पेड्रो पोरो ने बॉक्स में लो क्रॉस दिया, लेकिन डैनी ओल्मो के शॉट को बेल्जियम के गोलकीपर थिबॉट कोर्टुआ रोकने में नाकाम रहे, हालांकि,रिबाउंड पर रुइज ने शानदार शॉट लगाते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया.

Arg-vs-Sui
Arg-vs-Sui

मिकेल मेरिनो ने डाला निर्णायक गोल

हालांकि, बेल्जियम ने पहले हाफ में ही स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया. 42वें मिनट में बेल्जियम के लिए चार्ल्स डी केटेलेयर ने मैच का पहला गोल किया. उन्होंने टिमोथी कास्टेग्ने के जबरदस्त क्रॉस पर हेडर की मदद से गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया. 85 मिनट तक स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा. मुकाबला अतिरिक्त समय में जाता हुआ दिख रहा था, हालांकि, 86वें मिनट में स्पेन के कोच ने मिकेल मेरिनो को मैदान पर उतारा और उन्होंने दो मिनट बाद ही गोल करते हुए स्पेन को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया. सेमीफाइनल में स्पेन की भिड़ंत अब मंगलवार को फ्रांस से होगी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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