सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2023 के 40वें मैच में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 197 रन का स्कोर खड़ा किया. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने 67 और हेनरिच क्लासेन ने नाबाद 53 रन का योगदान दिया. दिल्ली कैपिटल्स के लिए मिशेल मार्श ने चार ओवर में 27 रन देकर चार विकेट लिये.

198 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर ने कप्तान डेविड वॉर्नर को डक पर आउट कर दिया. इसके बाद मिचेल मार्श ने फिलिप सॉल्ट के साथ मिलकर न केवल पारी को संभाला बल्कि पावरप्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 57 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिये. 10 ओवर की समाप्ति के साथ ही साल्ट ने अपना अर्धशतक पूरा करते हुए टीम का स्कोर 105 रन पहुंचा दिया. साल्ट ने 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक जड़ा. अगले ओवर में मार्श ने भी 28 गेंदों पर पचासा जड़ दिया. इसके साथ ही मिचेल मार्श ने इतिहास रच दिया.

मिचेल मार्श IPL के एक मैच में 50+ स्कोर करने और 4 विकेट लेने वाले 5वें खिलाड़ी बन गये. इससे पहले युवराज सिंह, पॉल वाल्थाटी, पोलार्ड और जेपी डुमिनी ये कारनामा कर चुके हैं. युवराज ने IPL में 2 बार ये कमाल किया है.

