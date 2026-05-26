IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Mitchell Marsh Ruled Out of ODI Series Due to Injury, Josh Inglis to Captain Australia

मिशेल मार्श के बाहर होने के बाद जोश इंगलिस करेंगे ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी

मिशेल मार्श चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर, जोश इंगलिस करेंगे ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी टखने की चोट से जूझ रहे कार्यवाहक कप्तान मिशेल मार्श पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उनकी उपलब्धता अनिश्चित है। ऐसे में जोश इंगलिस को पाकिस्तान दौरे पर टीम...

Edited By : Ansh Kapoor |May 26, 2026, 07:49 PM IST

Published On May 26, 2026, 07:49 PM IST

Last UpdatedMay 26, 2026, 07:49 PM IST

AUS VS PAK

AUS VS PAK

मिशेल मार्श चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर, जोश इंगलिस करेंगे ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी

टखने की चोट से जूझ रहे कार्यवाहक कप्तान मिशेल मार्श पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उनकी उपलब्धता अनिश्चित है। ऐसे में जोश इंगलिस को पाकिस्तान दौरे पर टीम की कमान सौंपी गई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, “मिशेल मार्श टखने की चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। मार्श की गैरमौजूदगी में विकेटकीपर जोश इंगलिस पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे। मार्श, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के आईपीएल सीजन का आखिरी मैच नहीं खेल पाए थे, अगली सूचना तक आगे की जांच और इलाज के लिए पर्थ में ही रहेंगे। बांग्लादेश के व्हाइट-बॉल दौरे के लिए उनकी उपलब्धता को लेकर उचित समय पर फैसला लिया जाएगा।”

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा रहे मिशेल मार्श

मिशेल मार्श इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा रहे। चोट के कारण वह शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम के आखिरी मैच में नहीं खेल सके थे। 19 मई को राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मुकाबले के बाद मार्श ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे, लेकिन टखने में चोट के कारण पाकिस्तान नहीं जा सके। मिशेल मार्श का सीरीज से बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस सीजन मार्श ने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया था।

मार्श ने 13 मुकाबलों में 43.30 की औसत के साथ 563 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे। 22 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 55 रन की पारी खेलने के बाद मार्श ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 111 रन बनाए। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 90 रन की पारी खेली। आरआर के विरुद्ध अगले मुकाबले में मार्श ने 96 रन बनाए थे। इस ताजा झटके का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज के लिए अपने चौथे कप्तान पर निर्भर रहेगा, क्योंकि कमिंस और उप-कप्तान ट्रेविस हेड दोनों ही आईपीएल प्लेऑफ की प्रतिबद्धताओं के कारण उपलब्ध नहीं हैं।

हेड आईपीएल खत्म होने के बाद ही टीम से जुड़ेंगे

ऑस्ट्रेलिया के कमजोर दल में पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों व्हाइट-बॉल दौरों के लिए तेज गेंदबाजों की तिकड़ी (जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस) भी शामिल नहीं होगी। उम्मीद है कि हेड आईपीएल खत्म होने के बाद ही टीम से जुड़ेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज इस्लामाबाद और लाहौर में 30 मई से 4 जून के बीच खेली जाएगी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया एक और सीमित ओवरों की सीरीज के लिए बांग्लादेश जाएगा। पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम: जोश इंगलिस (कप्तान), एलेक्स कैरी, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, रिले मेरेडिथ, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, तनवीर सांघा, लियाम स्कॉट, मैट शॉर्ट, बिली स्टेनलेक, एडम जांपा।

Ansh Kapoor

Ansh Kapoor

Related News

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए मिचेल मार्श, कंगारू टीम ने अचानक बदला अपना कप्तान!

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए मिचेल मार्श, कंगारू टीम ने अचानक बदला अपना कप्तान!
साई सुदर्शन ने कमाल कर दिया, मिशेल मार्श और तिलक वर्मा को पीछे छोड़ा

साई सुदर्शन ने कमाल कर दिया, मिशेल मार्श और तिलक वर्मा को पीछे छोड़ा
10 चौके, 06 छक्के...जोश इंग्लिश ने मचाया कोहराम, गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड टूटा

10 चौके, 06 छक्के...जोश इंग्लिश ने मचाया कोहराम, गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड टूटा
LSG को लगातार हार के बाद घर पर मिली जीत, मिचेल मार्श- प्रिंस यादव ने किया कमाल

LSG को लगातार हार के बाद घर पर मिली जीत, मिचेल मार्श- प्रिंस यादव ने किया कमाल

Latest News

srh-vs-rr-12

एलिमिनेटर में आरआर से भिड़ेगी सनराइजर्स, क्या लगेगी जीत की हैट्रिक?
travis-head-and-virat-kohli-controversy

'वे सबसे घटिया किस्म के बदमाश...' खिलाड़ियों के परिवार को गाली देने वालों पर बुरी तरह भड़के आकाश चोपड़ा
mitchell-marsh-1-5

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए मिचेल मार्श, कंगारू टीम ने अचानक बदला अपना कप्तान!
nepal-6

ये क्या हो गया....7 गेंदों में ही टीम ने रनचेज कर जीत लिया मुकाबला
parag-9

'हम कोई फिल्मस्टार नहीं है..', Riyan Parag के इस बयान से वैभव सूर्यवंशी ने दिया ऐसा लुक जो हो गया वायरल!
pat-cummins-and-riyan-parag-2

IPL 2026: SRH और RR में करो या मरो का मैच, 5 बल्लेबाजों पर रहेगी नजर

Editor's Pick

IPL 2026 Eliminator Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals 5 Batters to Look out For

IPL 2026: SRH और RR में करो या मरो का मैच, 5 बल्लेबाजों पर रहेगी नजर
Virat Kohli Record in IPL Playoffs is not Good Gujarat Titans Will be Happy to see those numbers

IPL: तो प्लेऑफ के 'किंग' नहीं हैं विराट कोहली, नंबर्स देंगे गुजरात टाइटंस को राहत
These 5 RCB Players Can be Headache for Gujarat Titans in IPL 2026 Qualifier 1 Virat Kohli to Rajat Patidar

IPL 2026: गुजरात टाइटंस के लिए सिरदर्द बनेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ये 5 खिलाड़ी
RCB Captain Rajat Patidar Talks About Challenges For Bowler in IPL These days says 250 is not Safe These days

RCB vs GT: बेवजह नहीं है पाटीदार का दर्द, आंकड़े देखिए क्या हो गई है गेंदबाजों की गत
What if RCB vs GT IPL 2026 1st Qualifier Washed Out is Their any Reserve Day for the Match

IPL 2026, 1st Qualifier: क्या हो अगर बारिश से धुल जाए RCB और GT का मैच
When Will Bihar Team Play in IPL, Which is The Stadium Name and BCCI Rules All you need to Know

स्टेडियम तैयार, IPL में कब आएगी बिहार की टीम, नई टीमों को लेकर क्या है BCCI का प्लान,