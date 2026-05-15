मिचेल मार्श की 90 रन की तूफानी पारी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 20 गेंद शेष रहते सात विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदों को करारा झटका दिया है.सीएसके को पांच विकेट पर 187 रन पर रोकने के बाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी सुपर जायंट्स ने 16.4 ओवर में तीन विकेट पर 188 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया और चेन्नई के नेट रनरेट को भी बड़ा झटका दे दिया. सुपर किंग्स की यह 12 मैचों में छठी हार है, लेकिन टीम का नेट रनरेट 0.185 से गिरकर 0.027 हो गया और टीम तालिका में पांचवें से छठे स्थान पर खिसक गई.

कार्तिक शर्मा ने खेली तूफानी

इससे पहले टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 5 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए थे. लखनऊ की शुरुआत कुछ खास नहीं थी. सीएसके पावरप्ले में दो विकेट के नुकसान पर सिर्फ 37 रन ही बना सकी. आकाश सिंह ने दोनों ओपनरों को अपना शिकार बनाया. जिसके बाद पिछले मैच में ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले उर्विल पटेल भी 6 रन के स्कोर पर आकाश का शिकार बन गए.

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हालांकि सीएसके के लिए कार्तिक शर्मा ने 42 गेंदों पर 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 71 रन की पारी खेली थी. कार्तिक का आईपीएल में ये दूसरा अर्धशतक था. उनके अलावा शिवम दुबे ने 16 गेंदों पर 32 और डेवाल्ड ब्रेविस ने 16 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली थी. एलएसजी के लिए आकाश महाराज सिंह ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए थे. वहीं शाहबाज अहमद और मोहम्मद शमी को 1-1 विकेट मिले.

मिचेल मार्श की आंधी में उड़ी चेन्नई

लखनऊ सुपर जांयट्स के लिए मिचेल मार्श ने ताबड़तोड़ पारी खेली. मार्श ने 38 गेंदों की पारी में नौ चौके और सात छक्के लगाए. उन्होंने पहले विकेट के लिए जोश इंग्लिश (35) के साथ महज 70 गेंदों में 135 रन की साझेदारी कर मैच को शुरुआत में ही सुपर किंग्स की पकड़ से दूर कर दिया. मार्श और निकोलस पूरन (17 गेंदों में नाबाद 32 रन) ने अंशुल कंबोज के एक ओवर में चार-चार छक्के जड़े. कंबोज ने 2.4 ओवर में 63 रन दिए. मार्श की इस आक्रामक पारी ने सुपर किंग्स के कार्तिक शर्मा की बेहतरीन पारी को फीका कर दिया. सीएसके के लिए मुकेश चौधरी और स्पेंसर जॉनसन को 1-1 विकेट मिले. वहीं मार्श रन आउट होकर पवेलियन गए.