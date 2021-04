न्‍यूजीलैंड के क्रिकेटर मिशेल मैक्‍लेनघन (Mitchell McClenaghan) ने भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) पर अंपायर पर दबाव डालने का आरोप लगाया. उन्‍होंने किसी का नाम लिए बिना दिल्‍ली कैपिटल्‍स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore) के बीच मैच के दौरान विराट के रवैये को अंपायर का अपमान करने वाला बताया. उन्‍होंने ट्वीटर पर लिखा, ” ये अपमान करने वाली अपील है. आपसे पांच बार अपील करने की उम्‍म्मीद नहीं की जाती है. DCvsRCB “

विराट कोहली लंबे समय से मैदान पर अपने उग्र रवैये के लिए चर्चा में रहते हैं. दिल्‍ली के खिलाफ मैच के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. गेंद रिषभ पंत (Rishabh Pant) के बल्‍ले पर लगने के बाद पैड पर जाकर लगी थी. विराट कोहली (Virat Kohli) इसे लेकर अंपायर वीरेंद्र शर्मा के सामने उग्र तरीके से अपील करते रहे.

आरोप है कि विराट के दबाव में आकर ही अंपायर ने रिषभ पंत को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट दे दिया था. पंत ने बिना देरी किए डीआरएस की मदद ली. तीसरे अंपायर ने पाया कि बॉल पहले बल्‍ले पर लगी थी. ऑन फील्‍ड अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा.

Disgraceful – appeal – not suppose to be able to appeal 5 times #RCBvDC

— Mitchell McClenaghan (@Mitch_Savage) April 27, 2021