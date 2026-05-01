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कब तक क्रिकेट के मैदान से बाहर रहेंगे मिचेल सैंटनर, आईपीएल 2026 के बीच आया अपडेट

मिचेल सैंटनर को आईपीएल 2026 में दो बार चोट लगी. पहले दिल्ली कैपिटल्स और फिर चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ मैच में उन्हें चोट लगी, जिसके बाद वह पूरे सीजन से बाहर हो गए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 01, 2026, 02:41 PM IST

Published On May 01, 2026, 02:41 PM IST

Last UpdatedMay 01, 2026, 02:41 PM IST

Mitchell Santner

Mitchell Santner

न्यूजीलैंड की व्हाइट-बॉल टीम के कप्तान और आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा मिचेल सैंटनर की इंजरी पर बड़ा अपडेट आया है. मिशेल सैंटनर को आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस के लिए फील्डिंग करते समय बाएं कंधे में चोट लग गई थी, उन्हें ड्रेसिंग रूम में कंधे पर आइस पैक लगाए देखा गया था, बाद में वह आईपीएल से बाहर हो गए. अब उनकी इंजरी को लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जानकारी दी है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा है कि मिशेल सैंटनर कम से कम एक महीने के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे. सैंटनर को हुई इंजरी के स्कैन में ग्रेड तीन एसीएल कंधे की चोट का पता चला है, इस वजह से कम से कम एक महीना उन्हें फील्ड पर उतरने में लग सकता है.

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आईपीएल 2026 के दौरान दो बार लगी चोट

सैंटनर को सबसे पहले 4 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते समय अपने नॉन-बॉलिंग कंधे में चोट लगी थी और 7 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच से बाहर हो गए थे. उन्होंने 12 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेला और 20 अप्रैल को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ भी खेला, लेकिन सीएसके के खिलाफ फील्डिंग करते समय उसी कंधे में फिर से चोट लग गई और इस तरह वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए. मुंबई इंडियंस ने मिचेल सैंटनर की जगह साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज को साइन किया है. सैंटनर ने आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए चार मैच खेले और 125 रन देकर पांच विकेट लिए.

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि 34 साल के ऑलराउंडर इस सप्ताह न्यूजीलैंड लौटे और एक विशेषज्ञ से मिले, उन्हें कम से कम एक महीने के आराम करने और रिहैबिलिटेशन से गुजरने की सलाह दी गई है. सैंटनर आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं, दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए उनकी उपलब्धता का मूल्यांकन बाद में किया जाएगा।

जून में इंग्लैंड- न्यूजीलैंड के बीच खेली जाएगी टेस्ट सीरीज

आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र चार दिन का टेस्ट 27 मई को बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट में शुरू होगा, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट लॉर्ड्स (4-8 जून), द ओवल (17-21 जून) और ट्रेंट ब्रिज (25-29 जून) में खेले जाएंगे. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि आयरलैंड और इंग्लैंड टेस्ट के लिए पूरी टीम का नाम आने वाले दिनों में तय किया जाएगा. न्यूजीलैंड की अगली व्हाइट-बॉल सीरीज जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ है.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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