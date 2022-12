ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टॉर्क ने ब्रिस्बेन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में एक खास उपलब्धि हासिल की. मिशेल स्टॉर्क ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 300वां विकेट पूरा कर लिया है. ऐसा करने वाले वह ऑस्ट्रेलिया के सातवें गेंदबाज बन गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टॉर्क ने रस्सी वैन डेर डूसन का विकेट हासिल करते ही टेस्ट क्रिकेट में अपना 300वां विकेट पूरा किया. शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्राथ, नाथन लियोन, डेनिस लिली, मिशेल जॉनसन और ब्रेट ली के बाद मिशेल स्टॉर्क ने यह कारनामा किया है.

BOWLLLLLLLLLED!

Mitch Starc grabs wicket No.300 with something out of this world! #PlayOfTheDay #AUSvSA | @nrmainsurance pic.twitter.com/UoFrzcyziO

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2022