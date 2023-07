VIDEO: ऑउट या नॉट आउट, मिशेल स्टॉर्क के कैच पर विवाद, टीवी अंपायर ने दिया Not Out

एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने-सामने है. खेल के चौथे दिन मिशेल स्टॉर्क के एक कैच को लेकर विवाद हो रहा है. चौथे दिन के आखिरी सत्र में कैमरन ग्रीन की गेंद पर मिशेल स्टॉर्क ने बेन डकेट का सीमा रेखा के पास शानदार कैच लपका, मगर टीवी अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया. सोशल मीडिया पर इसे लेकर हंगामा मचा है.

मैच के चौथे दिन के सेकेंड लास्ट ओवर में गेंदबाज कैमरन ग्रीन की गेंद पर इंग्लैंड के बल्लेबाज बैन डकेट ने फाइन लेग की ओर हवा में शॉट खेला. फाइन लेग पर खड़े मिचेल स्टार्क ने बाईं तरफ भागते हुए इस कैच को हवा में उड़कर लपक लिया. कैच को लेने के बाद मिचेल स्टॉर्क ने आउट का इशारा भी किया, फील्ड अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दिया, बल्लेबाज बेन डकेट वापस लौट रहे थे, हालांकि तभी अंपायर ने उन्हें रोका और टीवी अंपायर को इस कैच को रेफर किया गया.

टीवी अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद बेन डकेट को नॉट आउट करार दिया. टीवी अंपायर का मानना था कि गेंद ने जमीन को टच किया है और ऐसा रिप्ले में दिख भी रहा था. हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस अंपायर के पास पहुंचे और उनसे काफी देर तक बात भी की. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अंपायर के इस फैसले से नाराज नजर आ रहे थे. दिन का खेल खत्म होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अंपायर से बात करते नजर आए.

