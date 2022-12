मेलबर्न में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में 585 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया। वहीं, पहली पारी में 189 रन पर ढेर होने वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में 15 रन के स्कोर पर 1 विकेट खो दिया है। दिन का खेल खत्म होने से पहले कप्तान डीन एल्गर बिना खाता खोले पैट कमिंस का शिकार बने। इस पूरे मैच में अभी तक मेजबान टीम का दबदबा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का हर खिलाड़ी इस मुकाबलें में अपना सबकुछ झोंकता नजर आ रहा है जिसका अंदाजा मिचेल स्टार्क के जज्ब से साफ लगाया जा सकता है।

दरअसल, तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क उंगली में चोट लगने के बावजूद तीसरे दिन गेंदबाजी करते नजर आए। स्टार्क के इस जज्बे की हर कोई तारीफ कर रहा है। स्टार्क को ये चोट बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन उस समय लगी जब उन्होंने मार्को यानसन ने लॉन्ग ऑन की ओर जा रहे शॉट को रोकने के लिए डाइव लगा दी। इस दौरान गेंद उनकी बीच की उंगली के ऊपर लगी और खून बहने लगा। इसके बाद स्टार्क थोड़ी देर के लिए मैदान के बाहर गए और फिर उंगली पर पट्टी बांधकर तुंरत ही लौट आए। साउथ अफ्रीका की पहली पारी में स्टार्क ने 13 ओवर गेंदबाजों की और 2 विकेट अपने नाम किए।

