VIDEO: पहली बॉल पर छक्का, फिर वापसी मैच में छाए मिचेल स्टॉर्क, जायसवाल से लिया बदला

आईपीएल 2026 में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच से यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल 2026 में वापसी की. अपने कमबैक मैच में मिचेल स्टॉर्क ने पहले ही ओवर में जायसवाल का विकेट हासिल किया. जायसवाल ने स्टॉर्क के ओवर की पहली बॉल पर छक्का लगाया था, मगर इसके बाद स्टॉर्क ने वापसी की और दो गेंद बाद ही जायसवाल को पवेलियन भेज दिया.

इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. पारी की शुरुआत करने जायसवाल और सूर्यवंशी की जोड़ी मैदान पर उतरी. दिल्ली कैपिटल्स के लिए दिग्गज गेंदबाज जो सीजन का पहला मैच खेल रहे थे, गेंदबाजी की शुरुआत की. ओवर की पहली बॉल ही शॉर्ट गेंद थी, जिसे जायसवाल ने डीप स्क्वायर लेग के बाहर छक्का जड़ दिया. पहली बॉल में छक्का खाने के बाद जायसवाल ने वापसी की और दूसरी गेंद डॉट फेंकी.

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छक्का खाने के बाद जायसवाल ने लिया बदला

मिचेल स्टॉर्क ने ओवर की तीसरी बॉल पर यशस्वी जायसवाल को अपना शिकार बनाया. मिचेल स्टॉर्क ने यॉर्कर की कोशिश में फुलटॉस गेंद दी, जायसवाल ने फ्लिक की कोशिश की लेकिन बल्ले के एकदम ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में चली गई. लेग साइड की तरफ जाते हुए स्टार्क ने खुद कैच लपका और इस सीज़न का पहला विकेट अपने नाम किया. अंपायर ने हाइट का नो बॉल चेक किया लेकिन गेंद डिप हो रही थी, मगर छक्का मारने वाली गेंद पर जायसवाल ने अपना विकेट गंवा दिया. जायसवाल सिर्फ छह रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे.

तीन बदलाव के साथ उतरी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम

दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार हार के बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में बदलाव किया और तीन बदलाव के साथ उतरी. दिल्ली की टीम में पथुम निसंका वापस लौटे हैं. वहीं आशुतोष शर्मा और मिचेल स्टॉर्क की भी प्लेइंग-11 में वापसी हुई है.

दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, काइल जैमीसन, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन

इम्पैक्ट सब: डेविड मिलर, विप्रज निगम, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, औकिब नबी डा