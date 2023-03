WPL 2023: स्टार्क ने वाइफ एलिसा हीली का कुछ यूं मनाया बर्थडे, पूरे चेहरे पर पोत दिया केक

महिला प्रीमियर लीग (WPL 2023) का पहला सीजन अब खत्म होने की कगार पर है. पहले ही सीजन RCB का प्रदर्शन बेहद निराशानजनक रहा. RCB की टीम लीग स्टेज के 8 मैचों में से सिर्फ 2 ही जीत हासिल कर सकी. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. वहीं, मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स आज एलिमिनेटर मुकाबले में आमने-सामने होंगे. इस मैच का विजेता 26 मार्च को फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम से भिड़ेगा.

यूपी वॉरियर्स टीम की कमान ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली के हाथों में हैं जिनका आज जन्मदिन है. इस खास मौके पर हीली के पति और ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क यूपी वॉरियर्स कैंप में पहुंचे और अपनी वाइफ का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया. इस बर्थडे सेलिब्रेशन का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें स्टार्क अपनी वाइफ हीली के चेहरे पर केक लगाते नजर आए.

Mitchell Starc joined the UP Warriorz camp for the birthday celebration of Alyssa Healy. pic.twitter.com/JZh5pLOI9S