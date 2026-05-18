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IPL 2026 DC vs RR: मिशेल स्टार्क के ओवर ने पलटा मैच, विक्रम राठौड़ ने माना 20 रन कम बनाए

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार मिली. टीम के बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ने बताया कि आखिर उन्हें क्यों हार मिली.

Edited By : Bharat Malhotra |May 18, 2026, 05:10 PM IST

Published On May 18, 2026, 05:10 PM IST

Last UpdatedMay 18, 2026, 05:10 PM IST

Rajasthan Royals Team lost to DC

राजस्थान रॉयल्स की टीम को आखिर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ क्यों मिली हार

नई दिल्ली: राजस्थान रॉयल्स (राजस्थान रॉयल्स) के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने माना है कि मिचेल स्टार्क का 15वां ओवर दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ हुए मैच का टर्निंग पॉइंट रहा. डीसी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आईपीएल 2026 के 62वें मुकाबले में रविवार को आरआर को 5 विकेट से हराया.

कोच विक्रम ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अच्छे टोटल से कम से 20 रन दूर रह गई और बल्लेबाजों के खराब फैसलों के कारण उन्हें मैच गंवाना पड़ा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए राठौर ने कहा, ‘मैं पूरी तरह सहमत हूं. अगर ज्यादा नहीं, तो हम कम से कम 20 रन पीछे थे. हम 14 ओवर में 160 रन पर थे और दो विकेट खोए थे. वहां से हमें 220 रन बनाने चाहिए थे. एक ओवर में 3 विकेट गंवाने के बाद आप अपनी कोई मदद नहीं कर सकते हैं. उस ओवर में बल्लेबाज अपने फैसलों को लेकर थोड़ा स्मार्ट हो सकते थे.’

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उन्होंने आगे कहा, ‘तो ये सीख है और हर मैच में आप गलतियां करेंगे और आइडिया उन गलतियों से सीखना है और मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम ऐसी ही परिस्थिति में होंगे, तो हमें बेहतर नतीजा मिलेगा. स्टार्क के उस ओवर ने निश्चित रूप से हमारे लिए मैच का नतीजा बदल दिया. स्टार्क एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं. हालांकि, उस ओवर में हमने जिस तरह के शॉट्स का चुनाव किया, वह काफी खराब थे. हम उस ओवर को पूरा करने और मैच को थोड़ा और आगे ले जाने के लिए खुद को थोड़ा और समय दे सकते थे.’

विक्रम राठौड़ ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि उनकी टीम प्लेऑफ के लिए क्वॉलिफाइ कर सकती है. उन्होंने कहा कि उनकी टीम किसी को भी हरा सकती है.

राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 193 रन लगाए. टीम की तरफ से ध्रुव जुरेल ने 53 और कप्तान रियान पराग ने 51 रनों का योगदान दिया. हालांकि, डीसी ने 194 रनों के लक्ष्य को 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया. केएल राहुल ने 42 गेंदों में 56 रन बनाए, जबकि अभिषेक पोरेल ने 51 रनों का योगदान दिया.

राजस्थान रॉयल्स की टीम अभी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. टीम के दो मुकाबले बाकी हैं. उसे लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना है. उसके 12 मैचों में 12 अंक हैं और प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे दोनों मैच जीतने हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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