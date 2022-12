मेलबर्न: ऑस्ट्रेलियाई टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने की कगार पर है. मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति बहुत मजबूत है. साउथ अफ्रीका को पहली पारी में 189 रन पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 8 विकेट पर 575 रन का बड़ा स्कोर बना दिया. साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है. उसके पांच विकेट गिर चुके हैं. मेलबर्न पर खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है. इस बीच मैच के चौथे दिन मिशेल स्टार्क ने अपनी गेंदबाजी के साथ-साथ अपने व्यवहार से भी साउथ अफ्रीकी टीम पर दबाव डाल दिया. स्टार्क गेंद फेंकते-फेंकते रुक गए और उन्होंने बल्लेबाज ट्यूनिस डे ब्रून को नॉन-स्ट्राइक छोर पर क्रीज न छोड़ने की चेतावनी दी.

स्टार्क ने बल्लेबाज को न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि एक सलाह भी दी. स्टंप माइक पर स्टार्क की आवाज कैद हो गई. इसमें सुनाई दिया- ‘अपनी क्रीज में रहो, यह इतना भी मुश्किल नहीं है.’

हाल ही में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड की ऑलराउंडर चार्लेट डीन को नॉन-स्ट्राइक छोर पर रन-आउट किया था. लॉर्ड्स में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा किया था. हालांकि इंग्लैंड के खिलाड़ी इससे नाराज दिखे थे जबकि दीप्ति ने जो किया वह नियमों में रहकर किया था.

Starc said “Stay in the crease, it’s not that hard”.pic.twitter.com/UwYATAjCRZ

