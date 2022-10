इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में मांकडिंग का शिकार होते-होते बचे. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टॉर्क ने गेंदबाजी के दौरान जोस बटलर को चेतावनी दी. बटलर इससे पहले दो बार मांकडिंग से रन आउट हो चुके हैं.

दरअसल इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था. पारी के पांचवें ओवर में बॉल डालने के बाद लौटते वक्त मिशेल स्टॉर्क ने बटलर को क्रीज से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी दी. इसके बाद बटलर ने भी स्टॉर्क को जवाब दिया. बता दें कि इस मैच में जोस बटलर ने 41 गेंद में नाबाद 65 रन की पारी खेली. बारिश की वजह से इस मैच का परिणाम नहीं निकल सका.

Mitchell Starc saying Jos Buttler not to leave the crease early. pic.twitter.com/zuCWH9BsOW

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 14, 2022