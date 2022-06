भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज के 23 साल लंबे करियर पर उस समय विराम लग गया जब उन्होंने 8 जून को अचानक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही महिला क्रिकेट में एक युग का अंत हो गया। मिताली के रिटायरमेंट की खबर सामने आते ही क्रिकेट जगत पूर्व भारतीय महिला टीम की कप्तान को क्रिकेट में उनके शानदार योगदान के लिए बधाई संदेश दे रहा है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ट्वीट करते हुए मिताली राज को क्रिकेट में उनके शानदार योगदान और रिटायरमेंट के बाद दूसरी पारी के लिए बधाई दी। BCCI ने ट्वीट किया, “भारतीय क्रिकेट में आपका योगदान अभूतपूर्व रहा है। एक अद्भुत करियर के लिए मिताली राज को बधाई। आप अपने पीछे एक समृद्ध विरासत छोड़ कर जा रही हैं। हम आपको दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं देते हैं।”

Your contribution to Indian Cricket has been phenomenal. Congratulations @M_Raj03 on an amazing career. You leave behind a rich legacy.

We wish you all the very best for your second innings ?? pic.twitter.com/0R66EcM0gT

— BCCI (@BCCI) June 8, 2022