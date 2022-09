पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 7 मैचों की T20I सीरीज में जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है। 28 सितंबर को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए 5वें T20I मुकाबले में एक बार फिर कांटे की टक्कर देखने को मिली। ये मुकाबला लो स्कोरिंग था जिसमें पाकिस्तानी गेंदबाजों ने कमाल करते हुए मेहमान इंग्लैंड को महज 6 रनों से हरा दिया। सीरीज के चौथे मुकाबले की तरह इस मैच का नतीजा भी आखिरी ओवर में जाकर निकला। इस मैच में जीत हासिल करने के साथ ही मेजबान पाकिस्तान ने इंग्लैंड पर 3-2 की बढ़त हासिल कर ली है।

