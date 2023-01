पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान की ओर से खेलने की इच्छा जाहिर की है। आमिर ने साल 2020 में पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट से नाराज होकर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। हाल ही में साथी तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने संकेत दिया था कि आमिर पाकिस्तान की टीम में वापस आ सकते हैं। क्रिकेट पाकिस्तान ने समा न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में वहाब के हवाले से कहा, “हम मोहम्मद आमिर को एक बार फिर पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए वापस आते हुए देख सकते हैं।”

पूर्व पीसीबी चीफ रमीज राजा के पद छोड़ने के बाद आमिर ने अपने भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया। आमिर ने लाहौर में नेशनल हाई-परफॉर्मेंस सेंटर (एनएचपीसी) में संवाददाताओं से कहा, “अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं फिर से पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। लेकिन मैं पीएसएल में खेलना और अच्छा प्रदर्शन करना चाहूंगा।”

आमिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) के आगामी सत्र की तैयारी के लिए एनएचपीसी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। आमिर ने एनएचपीसी में प्रशिक्षण की अनुमति देने के लिए पीसीबी के अंतरिम प्रमुख नजम सेठी को धन्यवाद दिया।

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर आखिरी बार 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ T20I में पाकिस्तान के लिए खेलते नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। हालांकि आमिर ने काउंटी चैंपियनशिप के साथ-साथ दुनियाभर की T20 लीग में खेलना जारी रखा। अब एक बार फिर इस तेज गेंदबाज को पाकिस्तान टीम में वापसी की उम्मीद है।

Mohammad Amir says he requested PCB chairman Najam Sethi who was kind enough to allow him to train at the NHPC in Lahore. @iamamirofficial is leaving for Bangladesh Premier League in two days, he appreciated Pakistan’s performance too. #PAKvNZ pic.twitter.com/iUKPahQiBV

— Farid Khan (@_FaridKhan) December 30, 2022