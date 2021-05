पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने रविवार को डब्ल्यूवी रमन (WV Raman) का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महिला टीम (Indian Women Team) के कोच के पद से हटाए गए इस पूर्व खिलाड़ी से अधिक चतुर लोग क्रिकेट में बेहद कम हैं।

पिछले हफ्ते हैरानी भरे कदम में रमन की जगह पूर्व ऑफ स्पिनर रमेश पोवार (Ramesh Powar) को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियक्त किया गया।

इस कदम से काफी लोग हैरान हैं और ऐसे में अजहरूद्दीन ने टीम इंडिया के अपने पूर्व साथी रमन का पूरी तरह से समर्थन किया है जिन्होंने उनके नेतृत्व में देश का प्रतिनिधित्व किया।

अजहरूद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने ट्वीट किया, ‘‘खेल को लेकर डब्ल्यूवी रमन की समझ और कोचिंग कौशल कई लोगों के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। उसने अधिक चतुर लोग बेहद कम हैं और उसके पास कई साल का अनुभव है। हैदराबाद क्रिकेट संघ उन्होंने अपने साथ जोड़ने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा और इससे काफी फायदा होगा।’’

WV Raman‘s knowledge of the game and coaching skills can be very useful for many. There are very few sharper brains than him and he has many years of experience. Hyderabad cricket association will do its best to engage him and draw immense benefit. @wvraman #WVRaman

— Mohammed Azharuddin (@azharflicks) May 17, 2021