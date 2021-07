हमें ये स्‍वीकार करना होगा Virat Kohli के नेतृत्‍व में भारतीय टीम चयन में स्‍पष्‍टता नहीं है: मोहम्‍मद कैफ

Mohammad Kaif believes No Clarity in Virat Kohli led Indian Team Management and we need to Accept it: भारतीय टीम के पूर्व बल्‍लेबाज मोहम्‍मद कैफ का मानना है कि विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम में टीम चयन को लेकर किसी प्रकार की स्‍पष्‍ता नहीं है.

विराट कोहली (Virat Kohli) को असहनशील खिलाड़ी के रूप में देखा जा सकता है. वो टीम में बार-बार बदलाव करने में विश्‍वास रखते हैं. स्‍पोर्ट्स तक से बातचीत के दौरान मोहम्‍मद कैफ ने कहा कि मौजूदा भारतीय टीम में किसी भी खिलाड़ी की फिक्‍स जगह नहीं है.

मोहम्‍म्‍द कैफ (Mohammad Kaif) ने कहा, “हमें ये स्‍वीकार करना होगा कि भारतीय टीम को कोई स्‍पष्‍टता नहीं है. विराट कोहली कभी इस तरह से नहीं खेलते हैं. वो देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी इन-फॉर्म है और उन्‍हें टीम में मौका दे देते हैं. अंत में आपका आंकलन इस बात पर होगा कि आपने कप्‍तान के तौर पर कितनी ट्रॉफी जीती हैं. वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए हैं. ये टीम और इसका मैनेजमेंट किसी खिलाड़ी की पहले की परफॉर्मेस पर को तवज्‍जो नहीं देता है. किसी भी खिलाड़ी की जगह टीम में पक्‍की नहीं हैं. खिलाड़ी भी ये बात जानते हैं.”

“सौरव गांगुली के वक्‍त में 20-25 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्‍हें टीम में जगह देने के लिए मुख्‍य लिस्‍ट में रखा जाता था. उस वक्‍त आईपीएल नहीं था. लिहाजा क्रिकेटर्स को कोई बड़ा पूल उपलब्‍ध नहीं था.”

मोहम्‍मद कैफ (Mohammad Kaif) ने कहा, “सौरव गांगुली अपने क्रिकेटर्स का काफी समर्थन करते थे. अगर अपने साथी खिलाड़ी का समर्थन लंबे समय तक नहीं करते हैं तो वो भी फ्री होकर नहीं खेल पाता है.”