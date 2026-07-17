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टी-20 विश्व कप में नशीला पदार्थ खाकर उतरा था पाकिस्तानी ऑलराउंडर, आईसीसी ने लगाया बैन

आईसीसी ने कहा है कि सात फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप मैच के बाद नवाज़ 'कार्बोक्सी-THC' के लिए पॉजिटिव पाए गए थे.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 17, 2026, 05:46 PM IST

Published On Jul 17, 2026, 05:46 PM IST

Last UpdatedJul 17, 2026, 05:46 PM IST

Mohammad Nawaz

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Mohammad Nawaz sanctioned for anti-doping violation: पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ पर ICC के एंटी-डोपिंग कोड का उल्लंघन करने के लिए तीन महीने का बैन लगाया गया था. यह बैन इस साल की शुरुआत में पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप के दौरान एक प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाए जाने के कारण लगाया गया था,हालांकि अयोग्यता की अवधि कम होने के बाद यह सज़ा असल में पूरी हो चुकी है.

आईसीसी ने कहा है कि सात फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप मैच के बाद नवाज़ ‘कार्बोक्सी-THC’ के लिए पॉजिटिव पाए गए थे. ICC के एंटी-डोपिंग कोड के तहत इसे ‘सब्सटेंस ऑफ़ अब्यूज़'(नशीला पदार्थ) माना जाता है.

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Carboxy-THC, THC का एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट या ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है. THC भांग में पाया जाने वाला मुख्य साइकोएक्टिव केमिकल है, जब इंसानी शरीर इसे प्रोसेस करता है तो लिवर इस कंपाउंड को इस खास पदार्थ में बदल देता है, शरीर में लंबे समय तक मौजूद रहने के कारण, Carboxy-THC स्टैंडर्ड यूरिन ड्रग टेस्ट के दौरान पता लगाया जाने वाला मुख्य टारगेट कंपाउंड होता है.

मोहम्मद नवाज ने मानी गलती

32 साल के खिलाड़ी ने उल्लंघन की बात मानी और साबित किया कि उन्होंने यह पदार्थ खेल प्रतियोगिता के दौरान नहीं लिया था और इसका खेल में बेहतर प्रदर्शन करने से कोई लेना-देना नहीं था. उनकी अयोग्यता की अवधि, जो 1 मई से (जब उन्होंने स्वेच्छा से प्रोविज़नल सस्पेंशन स्वीकार किया था) शुरू मानी गई थी, तीन महीने से घटाकर एक महीना कर दिया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने ICC द्वारा मंज़ूर ‘सब्सटेंस ऑफ़ अब्यूज़’ ट्रीटमेंट प्रोग्राम को पूरा करने का वादा किया था.

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प्रोविज़नल सस्पेंशन के तहत ढाई महीने बिताने के बाद, नवाज़ का सस्पेंशन अब हटा लिया गया है, ट्रीटमेंट प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर, उन्हें अयोग्यता की और कोई अवधि पूरी नहीं करनी

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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