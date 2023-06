मोहम्मद रिजवान ने हार्वर्ड स्कूल की टीचर को गिफ्ट में दी कुरान, बाबर ने क्लासमेट को किया प्रेरित

गौरतलब है कि बाबर और रिजवान को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 4 दिवसीय प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था. हार्वर्ड अक्सर मशहूर हस्तियों को शॉर्ट कोर्सेज में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करती रहती हैं. इससे पहले काका, एडविन वैन डेर सर, जेरार्ड पिके, ओलिवर कान जैसे फुटबॉलर और NBA स्टार डिर्क नोवित्ज़की, क्रिस पॉल और पॉल गैसोल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में क्लासेज अंटेड कर चुके हैं.

So proud of @babarazam258 and @iMRizwanPak for being invited to attend a 4 day course at the prestigious @HarvardHBS.

They invite a handful of celebrities all over the world and they are the first cricketers to be invited.

People like @KAKA, Oliver kahan, some @NBA players,… pic.twitter.com/AwA3dQ9JMH

