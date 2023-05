VIDEO: मोहम्मद शमी ने डाला करियर का बेस्ट स्पेल, दिल्ली के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे

आईपीएल 2023 में आज गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने-सामने हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. गुजरात टाइटंस के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इस मैच में अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया और पावरप्ले में दिल्ली कैपिटल्स के चार विकेट लेकर टीम को बैकफुट पर धकेल दिया.

मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट का विकेट लिया. सॉल्ट खाता भी नहीं खोल सके. इसके बाद शमी ने प्रियम गर्ग (10 रन), राइली रुसो (08 रन) और मनीष पांडेय (01 रन) को अपना शिकार बनाया. मोहम्मद शमी ने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 11 रन देकर चार विकेट लिए. यह उनके आईपीएल करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्पेल है. पावरप्ले में उन्होंने तीन ओवर की गेंदबाजी की और सात रन खर्च कर चार विकेट हासिल किए. पावरप्ले में किसी भी गेंदबाज का यह दूसरा सबसे बेहतरीन स्पेल है.

— IndianPremierLeague (@IPL) May 2, 2023