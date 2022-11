टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा किया. पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 138 रन का लक्ष्य रखा था, इंग्लैंड ने 19 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया. पाकिस्तान की इस हार के बाद पाकिस्तानी फैंस निराश है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने दिल टूटने की इमोजी शेयर कर ली है, जिसके बाद भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इस पर मजे लिए हैं.

Sorry brother

It’s call karma ??? https://t.co/DpaIliRYkd

— Mohammad Shami (@MdShami11) November 13, 2022

मोहम्मद शमी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोगों की इस पर मजेदार रिएक्शन सामने आ रहे हैं

Shami and all indians reaction ? pic.twitter.com/XPXijuuXcL

Shami is in this mode right now. pic.twitter.com/WoUcEDBS1y

— ??????? ? ?????? (@gururajwrites) November 13, 2022