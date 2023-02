मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक को सोशल मीडिया पर क्यों ट्रोल किया जा रहा है ?

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. दोनों क्रिकेटर्स को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, वही कई यूजर्स दोनों क्रिकेटर्स के समर्थन में खड़े हैं. दरअसल इस चर्चा की वजह वायरल हो रहा एक वीडियो है, इस वीडियो में मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक तिलक लगाने से मना कर रहे हैं.

मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक टीका नहीं लगवाते हैं क्योंकि वे उस स्तर पर पहुंचने के बाद भी अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। pic.twitter.com/lGwCWxu3xx — Yogi Devnath ?? (@YogiDevnath2) February 3, 2023

वायरल हो रहा है वीडियो एक होटल का बताया जा रहा है, जहां टीम इंडिया के खिलाड़ियों के स्वागत में महिलाएं तिलक लगा रही है. इस वीडियो में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक के अलावा भारत के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़, हरि प्रसाद मोहन ने भी तिलक नहीं लगवाया, मगर मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक के तिलक नहीं लगाने के बाद कुछ यूजर्स उन्हें टारगेट कर रहे हैं. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सिराज और उमरान ने तिलक नहीं लगाकर देश का अपमान किया है. हालांकि कई यूजर्स मजबूती से दोनों खिलाड़ियों के पक्ष में खड़े हैं और ट्रोल करने वालों को जवाब दे रहे हैं.

हमें अपने भारतीय शेरों पर गर्व है जो देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं उन्हें भारतीय होने पर भी गर्व है और मुसलमान होने पर भी करें वह किसी भी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे किसी का अपमान नहीं कर रहे बल्कि अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं.हो सकता @YogiDevnath2 इसे मुद्दा बनाए — Shadab Chauhan شاداب چوہان (@shadab_chouhan1) February 3, 2023

nope i too am from india and we don't practice it. plus vikram rathour too refused to apply it. why are only siraj and umran being talked about??? just because they're muslims, right??? — Haneeq Sagroo (@haneeqfarooqs) February 3, 2023

Keep your fucking politics out of this game, this is to everyone who is trying poke his/her nose in the gentleman's game. We Indians love and cherish real talent like shami, siraj and umran. — Ashish Sharma (@asheesh1211) February 3, 2023