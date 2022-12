चटगांव: भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. पहले बल्लेबाजी में दम दिखाने के बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी बांग्लादेश को पूरी तरह बैकफुट पर रखा. भारतीय बोलर्स में मोहम्मद सिराज ने भी अहम भूमिका निभाई. भारत के इस दायें हाथ के तेज गेंदबाज ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ यहां शुरुआती टेस्ट में उन्हें लगातार एक ही जगह पर गेंदबाजी करने की रणनीति का फायदा मिला.

बायें हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव (33 रन देकर चार विकेट) और सिराज (14 रन देकर तीन विकेट) की अगुआई में भारतीय गेंदबाजी इकाई ने बांग्लादेश का स्कोर दूसरे दिन स्टंप तक पहली पारी में आठ विकेट पर 133 रन कर दिया. भारतीय टीम ने पहली पारी में 404 रन बनाये. सिराज ने अपनी सफलता का श्रेय निरंतर लाइन एवं लेंथ से गेंदबाजी करने को दिया.

उन्होंने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘लाल गेंद मेरी पसंदीदा है. मैं लाल गेंद से ज्यादा निरंतर गेंदबाजी करता हूं क्योंकि इसमें लाइन एवं लेंथ अहम होती है. श्रेय सभी गेंदबाजों को दिया जाना चाहिए. ’’

सिराज ने कहा, ‘‘मेरी रणनीति लगातार एक ही जगह पर गेंदबाजी करने की थी क्योंकि यह इस तरह का विकेट है कि अगर आप ज्यादा कोशिश करोगे तो आपके पास रन लुटाने के काफी मौके हैं. मेरी योजना एक ही जगह पर गेंदबाजी करने की थी जिससे मुझे सफलता मिली. ’’

?? @mdsirajofficial speaks about his bowling approach after scalping 3️⃣ wickets on Day 2 of the first #BANvIND Test ????#TeamIndia pic.twitter.com/k5gtmWuGR1

— BCCI (@BCCI) December 15, 2022