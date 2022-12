चटगांव में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारत ने पुजारा, अय्यर और अश्विन के अर्धशतक के दम पर पहली पारी में 404 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद मेजबान बांग्लादेश बल्लेबाजी के लिए उतरी लेकिन कुछ खास नहीं कर सकी। टीम ने 39 रन के भीतर ही अपने तीन विकेट गंवा दिए। लिटन दास के रुप में बांग्लादेश को तीसरा झटका लगा। इस दौरान भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज और लिटन दास के बीच जुबानी जंग देखने को मिली।

मोहम्मद सिराज जब 14वां ओवर फेंकने आए तो स्ट्राइक पर लिटन दास खड़े थे। पहली गेंद डॉट रही जिसके बाद सिराज ने कुछ कहा जो लिटन को पसंद नहीं आया। इसके बाद लिटन गेंदबाज सिराज की तरफ आए लेकिन अंपायर ने बीच में आकर मामलां शांत करा दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर सिराज ने लिटन को आउट कर महफिल लूट ली।

सिराज ने जिस गेंद पर लिटन को पवेलियन की राह दिखाई वो 141 किलोमीटर की रफ्तार वाली गुड लेंथ की गेंद थी। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़कर अंदर आई, लिटन हल्के हाथों से उसे रोक रहे थे लेकिन गेंद में उछाल कम था और वो बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद स्टंप्स की ओर चली गई और इस तरह लिटन उखड़ गया।

