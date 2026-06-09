आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज से बाहर हुए मोहम्मद सिराज, क्या है वजह

भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 इंटरनेशनल मैचों से मोहम्मद सिराज का नाम वापस ले लिया है. यह कदम वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए उठाया गया है. उनके स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम के उनके साथी प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है. 13 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू हो रही...
Published On Jun 09, 2026, 03:06 PM IST
Last UpdatedJun 09, 2026, 03:06 PM IST
भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 इंटरनेशनल मैचों से मोहम्मद सिराज का नाम वापस ले लिया है. यह कदम वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए उठाया गया है. उनके स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम के उनके साथी प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है.
13 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू हो रही तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज की भारतीय टीम में भी कृष्णा शामिल हैं. सिराज को उस सीरीज में भी भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है. ये दोनों पेसर हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेले गए टेस्ट मैच में टीम इंडिया का हिस्सा थे.
सिराज ने आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए 17 आईपीएल मैच खेले थे. वहीं कृष्णा ने 12 मुकाबलों में टीम का प्रतिनिधित्व किया था.
आयरलैंड और इंग्लैंड में टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बाद भारत को इंग्लैंड में तीन वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेलने हैं. और फिर भार तको जिम्बाब्वे, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है.
भारत को आयरलैंड के खिलाफ 26 और 28 जून को दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. और इसके बाद 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच इंग्लैंड में पांच टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले जाएंगे.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी