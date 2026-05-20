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भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के पक्ष में आया कोर्ट का फैसला, आरोपों से हुए बरी

Mohammed Shami Cheque Bounce Case: तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है. अलीपुर कोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर फैसला सुना दिया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 20, 2026, 09:07 PM IST

Published On May 20, 2026, 09:07 PM IST

Last UpdatedMay 20, 2026, 09:07 PM IST

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है. शमी को अलीपुर कोर्ट ने उनकी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां द्वारा दायर चेक बाउंस मामले में बरी कर दिया है. शमी पर उनकी एक्स वाइफ हसीन जहां ने आरोप लगाया था कि उनके द्वारा घर के खर्च के लिए दिया गया 1 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया था.

इसपर बुधवार को अलीपुर कोर्ट फैसला सुना दिया है. शमी आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं. उनके लिए ये सीजन ठीक-ठाक रहा है. शमी पिछले कुछ वर्षों से अपनी अलग रह रही पत्नी के साथ चल रहे कानूनी विवादों के चलते वे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं.

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सभी आरोपों से बरी हुए मोहम्मद शमी

अलीपुर कोर्ट ने मोहम्मद शमी के चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाते हुए इस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है. शमी के वकील सलीम रहमान ने बताया कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी को चार साल पुराने उस मामले में बरी कर दिया गया है. जिन्हें उनकी पत्नी ने दायर किया था. इस मामले की सुनवाई बुधवार को अलीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई, जहां शमी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया.

आपको बता दें कि साल 2018 में, हसीन जहां ने आरोप लगाया था कि शमी ने उन्हें घरेलू खर्चों के लिए 1 लाख रुपए का चेक दिया था. जो बाद में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया. इसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया और शमी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. इस मामले के अलावा, उन्होंने शमी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कई अन्य शिकायतें भी दर्ज कराई थीं.

फैसले पर क्या बोले मोहम्मद शमी

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बुधवार को कोर्ट में पेश हुए. फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए शमी ने कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि फैसला उनके पक्ष में आएगा. क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया. उन्होंने कहा कि मुझे जितने भी पैसे देने थे, मैंने उसका एक-एक रुपया चुका दिया है. चाहे मैदान के अंदर की बात हो या बाहर की, मैं हमेशा हर स्थिति को अपनी पूरी क्षमता से संभालने की कोशिश करता हूं.

भरण-पोषण और गुजारा भत्ते को लेकर शमी और हसीन जहां के बीच चल रही कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है. कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, शमी फिलहाल हसीन जहां को हर महीने 1.5 लाख रुपए और अपनी बेटी की देखभाल और परवरिश के लिए 2.5 लाख रुपए का भुगतान करते हैं. बाद में हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यह दलील दी कि यह राशि घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है. शीर्ष अदालत ने शमी और पश्चिम बंगाल सरकार, दोनों को नोटिस जारी किए हैं. सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या एक मां और बेटी के भरण-पोषण के लिए प्रति माह 4 लाख रुपए की राशि अपर्याप्त है.

Bhaskar Tiwari

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