शमी के करियर पर सवालिया निशान? अगरकर ने कहा- नाम पर चर्चा भी नहीं हुई

मोहम्मद शमी को अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे टीम में नहीं चुना गया है. शमी लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर हैं.
Published On May 19, 2026, 04:46 PM IST
Last UpdatedMay 19, 2026, 04:46 PM IST
Mohammed Shami
मोहम्मद शमी को अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद थी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मोहम्मद शमी लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर हैं. और उनकी वापसी को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं. शमी लगातार घरेलू क्रिकेट में खेल रहे हैं. आईपीएल में भी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच और तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए उनका चयन नहीं हुआ है. और इसके बाद सवाल उठने लाजमी थे.
मंगलवार, 19 मई को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया गया इसमें मोहम्मद शमी का नाम शामिल नहीं था. और इसे देखकर कई लोगों को हैरानी हुई. शमी के बारे में जब चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर बहुत ही सीधा जवाब दिया.
भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से 10 जून के बीच न्यू चंडीगंढ़ में होगा. इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज के मैच 14, 17 और 20 जून को होंगे. ये मैच धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में होंगे.
शमी के बारे में अगरकर ने कहा, ‘हां वह आईपीएल में खेल रहे हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में खेल रहे हैं. और आईपीएल में भी खेल रहे हैं लेकिन उनके बारे में जहां तक मुझे जानकारी है मुझे लंबे फॉर्मेट के क्रिकेट के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं है.’ अजित अगरकर ने यह भी कहा कि शमी के नाम की चर्चा भी नहीं हुई है.
ऐसा माना जा रहा था कि शमी के नाम पर बात जरूर होगी. और उनकी वापसी भी हो सकती है. हालांकि अजित अगरकर ने इन चर्चाओं पर विराम दिया है. उन्होंने कहा है कि शमी के नाम को लेकर कोई बात नहीं हुई. भारत के लिए शमी आखिरी बार 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे. उसके बाद से वह टीम से बाहर हैं. चोट के बाद उनकी सर्जरी हुई. लेकिन वह इसके बाद टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाए.
शमी ने हालांकि कई बार खुलकर कहा है कि वह फिट हैं लेकिन सिलेक्शन उनके हाथ में नहीं हैं. अब आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उन्होंने 12 मैचों में 10 विकेट लिए हैं. इसके बाद शमी के करियर को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.
भारत टीम की ODI टीम!
भारत की ODI टीम – शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार
भारत टीम की टेस्ट टीम – शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, ध्रुव जुरेल