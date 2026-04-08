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मोहम्मद शमी के 'आविष्कार' से अभिषेक लाचार, 4 दिन की मेहनत और फिर चली चाल
अभिषेक शर्मा कितने आक्रामक बल्लेबा्ज हैं यह बात किसी से छुपी नहीं है. और ऐसे बल्लेबाज को फंसाने के एक खास तरह की रणनीति अपनानी पड़ती है. और लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज शमी ने कुछ ऐसी ही किया.
कोलकाता: सनराइजर्स हैदराबाद के आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खाता भी नहीं खोल पाए थे. मोहम्मद शमी की कमाल की गेंद ने टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज को ऑफ स्टंप के बाहर की स्लो गेंद पर फंसाया था. लेकिन यह मैदान पर लिया गया कोई रेंडम फैसला नहीं था. इसके पीछे एक रणनीति थी. और यह खास तरह की स्लो गेंद का इजाद खास तौर पर अभिषेक के लिए किया गया था.
लखनऊ सुपर जायंट्स के स्पिन गेंदबाजी कोच कार्ल क्रो ने खुलासा किया कि अनुभवी मोहम्मद शमी ने भारत के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा को चकमा देने के लिए नई गेंद का इजाद किया था.
घरेलू क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने किया है शानदार प्रदर्शन
भारतीय टीम से बाहर चल रहे शमी बंगाल के लिए शानदार घरेलू सत्र के बाद इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बेहतरीन लय में हैं. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के सितारों से सजे टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था. शमी ने अपने चार ओवरों में सिर्फ 9 रन देकर दो विकेट लिए थे. इसमें 18 डॉट बॉल शामिल थीं.
क्रो ने कहा, ‘भरत अरुण और शमी ने मैच से चार दिन पहले गेंदबाजी में नई तरह की गेंद का इजाद किया था. उन्होंने उसी गेंद का इस्तेमाल अभिषेक को आउट करने के लिए किया.
शमी की स्लो गेंद को समझ नहीं पाए थे अभिषेक शर्मा
अभिषेक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकल रही धीमी गेंद को समझने में चूक कर गए और शॉर्ट थर्ड मैन पर लपके गए. शमी ने ओवर की शुरुआत में फुल-लेंथ की गेंदबाजी से ट्रेविस हेड को परेशान किया और अभिषेक के स्ट्राइक पर आने के बाद फील्डिंग बदलाव करते हुए चतुराई से धीमी गेंद फेंकी. अभिषेक ने ड्राइव शॉट खेला और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए शॉर्ट थर्ड मैन पर एम. सिद्धार्थ के हाथों में चली गई.
शमी ने अगले ओवर में हेड को चलता किया, जिससे सनराइजर्स की टीम नौ विकेट पर 156 रन ही बना सकी. लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मैच को पांच विकेट से अपने नाम किया.
अच्छे प्रदर्शन के बाद भी सिलेक्टर्स कर रहे हैं नजरअंदाज
शमी ने 2025-26 के घरेलू सत्र में बंगाल के लिए सभी फॉर्मेट में 68 विकेट लिए हैं. इसमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 16, विजय हजारे ट्रॉफी के 15 और रणजी ट्रॉफी के 37 विकेट शामिल हैं. इसके बावजूद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति उन्हें नजरअंदाज कर रही है. वनडे विश्व कप 2027 को ध्यान में रखते हुए उनकी वापसी की मांग उठ रही है.
क्रो ने शमी की सीखने की ललक की सराहना करते हुए कहा कि यही गुण उन्हें अलग बनाता है. उन्होंने कहा, ‘कोई भी खिलाड़ी नया कौशल सीखने के लिए कभी बूढ़ा नहीं होता. चार दिन में नई कला सीखकर उसे मैच में लागू करना और विकेट लेना शमी की मानसिकता को दर्शाता है.’
इंग्लैंड के इस पूर्व खिलाड़ी ने टीम के कप्तान ऋषभ पंत की भी जमकर तारीफ की और उन्हें ‘खिलाड़ियों को सशक्त बनाने वाला’ कप्तान करार दिया. उन्होंने कहा कि पंत टीम बैठक में गेंदबाजों की राय सुनने के इच्छुक रहते हैं और सभी को अहमियत देते हैं. क्रो ने कहा, ‘पंत की खासियत यह है कि कप्तान के तौर पर कमरे में आते ही वह हर व्यक्ति का अभिवादन करते हैं और इससे टीम में अपनापन महसूस होता है.’