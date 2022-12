नई दिल्ली: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली जीत में अहम भूमिका निभाई. टीम इंडिया ने वह सीरीज 2-0 से अपने नाम की. हालांकि इस भारतीय पेसर के लिए वतन वापसी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्हें सोशल मीडिया पर लिखना पड़ा.

टीम इंडिया 26 दिसंबर को भारत लौटी. 28 वर्षीय इस पेसर ने ढाका ने मुंबई के लिए वाया दिल्ली फ्लाइट पकड़ी थी. सिराज ने तीन बैग के साथ चेक-इन किया लेकिन उनका एक बैग कहीं खो गया. सिराज ने इसकी शिकायत अब ट्विटर पर दर्ज की है.

सिराज ने टाटा समूह की कंपनी एयरविस्तारा को टैग करते हुए पूरी घटना बयान की है. सिराज ने मंगलवार देर रात तक अपना बैग नहीं मिलने के बाद सोशल मीडिया पर शिकायत की.

उन्होंने लिखा, ‘मेरा काफी जरूरी सामान उस बैग में था. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बैग को तलाशने की प्रक्रिया में तेजी लाएं और वह बैग जल्द से जल्द मुझे हैदराबाद पहुंचा दें.’

सिराज ने लिखा, ‘मैं 26 दिसंबर को फ्लाइट यूके182 और यूके951 से ढाका से दिल्ली होते हुए मुंबई आ रहा था. मैंने तीन बैग के साथ चेक-इन किया इसमें से एक बैग गायब है. मुझे आश्वस्त किया गया था कि बैग बिना किसी देरी के मिल जाएगा. लेकिन अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता.’

@airvistara

I was traveling to Mumbai from Dhaka via Delhi on 26th on flight UK182 & UK951 respectively. I had checked in three bags out of which 1 has been misplaced. I was assured the bag will be found and delivered within no time but till now I have not heard anything. 1/2 pic.twitter.com/Z1MMHiaSmR

— Mohammed Siraj (@mdsirajofficial) December 27, 2022