फुटबॉल मैच देखने स्पेन जाने वाले थे सिराज, सूर्या के कॉल पर कहा था- मजाक मत करो
सिराज ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें बुलाया गया है, क्योंकि उन्हें पता था कि वह टूर्नामेंट के लिए भारत के प्लान में नहीं थे.
भारत और यूएसए की टीम रविवार को टी-20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने हुई. सूर्या की तूफानी बल्लेबाजी के बाद मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 29 रन से जीता. मोहम्मद सिराज को चोटिल हर्षित राणा की जगह भारतीय टीम में सरप्राइज एंट्री मिली थी, उन्हें भी भारतीय टीम में अपने चयन पर यकीन नहीं था.
मोहम्मद सिराज आराम करने के मूड में थे और एक हफ़्ते में अपनी पसंदीदा टीम रियल मैड्रिड को रियल सोसिडाड के खिलाफ खेलते देखने के लिए स्पेन जाने वाले थे, तभी कप्तान सूर्यकुमार यादव का नंबर उनके सेलफ़ोन पर बीप हुआ. सिराज ने कहा कि दो दिन पहले सूर्या भाई ने कहा, ‘मियां बैग पैक कर और आजा मुंबई’ मैंने उनसे कहा, भाई मज़ाक मत करो क्योंकि यह तो होने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा,’मैं सच कह रहा हूं, तैयार हो जा. फिर (इंडिया सेलेक्टर प्रज्ञान) ओझा भाई ने मुझे फ़ोन किया. भारतीय गेंदबाज ने कहा कि भगवान ने जो लिखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता.
रियल मैड्रिड का मैच देखने स्पेन जाने वाले थे सिराज
टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में USA के खिलाफ टीम की 29 रन की जीत में तीन विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजों में सबसे अच्छे प्रदर्शन के बाद खुश सिराज ने अपनी वापसी की कहानी सुनाई. जब उनसे पूछा गया कि हैदराबाद के लिए कुछ रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के बाद फरवरी में ब्रेक के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया था, तो सिराज ने कहा, 15 तारीख को रियल मैड्रिड का गेम है और मैं उसे देखने जा रहा था और उसके बाद रमज़ान, लेकिन भगवान ने जो लिखा है…”
दरअसल, जब टीम के S&C कोच एड्रियन ले रॉक्स ने उन्हें मैसेज करके पूछा था कि “क्या प्लान है”, तो सिराज ने जवाब दिया था, अभी मुझे मैसेज मत करो क्योंकि मैंने दो चार-दिवसीय मैच खेले हैं और मुझे आराम चाहिए, इसके बाद देखूंगा कि क्या प्लान है.
सिराज ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें बुलाया गया है, क्योंकि उन्हें पता था कि वह टूर्नामेंट के लिए भारत के प्लान में नहीं थे. सिराज ने कहा,जब मैं फ्लाइट में था तो ऐसा लग रहा था जैसे सपना देख रहा हूं, क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप में खेलने के बारे में सोचा ही नहीं था. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से प्लानिंग चल रही थी, जो लोग इसमें खेलने वाले थे, उन्हें मौके मिल रहे थे और क्योंकि मैंने T20I नहीं खेले थे, इसलिए मुझे समझ आ गया था कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा.
