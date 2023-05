GT VS MI: मोहित शर्मा का ओवर बना टर्निंग प्वाइंट, मैच में पांच विकेट लेकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड

गुजरात टाइटंस ने दूसरे क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस को 62 रन से हराकर आईपीएल 2023 के फाइनल में जगह बना ली है. गुजरात टाइटंस लगातार दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है. गुजरात की इस जीत में शुभमन गिल के शतक के साथ- साथ मोहित शर्मा की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मोहित शर्मा का एक ओवर मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुए, जिसमें उन्होंने सूर्य कुमार यादव और विष्णु विनोद का विकेट हासिल किया.

गुजरात टाइटंस के 233 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 14 ओवर में चार विकेट पर 149 रन बना लिए थे. सूर्य कुमार यादव 35 गेंद में 55 रन और विष्णु विनोद पांच रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे. मगर 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को बोल्ड कर दिया. सूर्य कुमार यादव 38 गेंद में 61 रन बनाकर आउट हुए. आउट होने से पहली वाली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाया था. सूर्या के आउट होने के साथ ही मुंबई की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई, इसी ओवर की पांचवीं बॉल पर मोहित शर्मा ने विष्णु विनोद को बोल्ड कर पवेलियन भेजा और मुंबई की हार निश्चित कर दी.

देखें वीडियो:

The dismissal that turned things back in Gujarat Titans' favour ?

Mohit Sharma now has three wickets as his side inch closer to victory ????#TATAIPL | #Qualifier2 | #GTvMI pic.twitter.com/vkEHXqZkV3

— IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2023