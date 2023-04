VIDEO: 3 साल बाद कैसे संभव हुई मोहित शर्मा की वापसी, किसने किया रात में 2 बजे मैसेज?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के 18वें मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत हासिल करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी. गुजरात के लिए शुभमन गिल ने 67 रनों की शानदार पारी खेली लेकिन महफिल लूटने में कामयाब रहे तेज गेंदबाज मोहित शर्मा जिन्हें यश दयाल की जगह प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया. इस मौके को मोहित ने जाया नहीं जाने दिया और गुजरात की तरफ से अपना पहला IPL मैच खेलते हुए धमाल मचा दिया.

मोहित शर्मा ने 3 साल बाद IPL में वापसी करते हुए अपने इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किया. मोहित शर्मा का आखिरी प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड साल 2017 में मोहाली के पीसीए स्टेडियम में आया था. उस समय वह पंजाब के लिए खेलते थे. इस बार उन्होंने पंजाब के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता.

पंजाब के खिलाफ धमाका करने के बाद मोहित शर्मा ने पिछले 3 साल के संघर्ष के बारें में भी खुलकर बातचीत की और बताया कैसे वह वापसी करने में कामयाब रहे. मोहित ने कहा, "जो चीज आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, उससे दूर नहीं होना है. आपको क्रिकेट ही खेलनी है. आपका जो भी प्रोसेस है. अगर उसमें आप ईमानदार नहीं है तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं. मैं बहुत समय से इस मौके का इंतजार कर रहा था."

उन्होंने कहा, "मुझे आशीष पा ने कल रात को दो या ढाई बजे मैसेज किया कि पंडित तुम टीम में हो. बहुत अच्छा लगा मुझे लेकिन मैं नर्वस भी था. शुरू के 10 ओवर जो डाले गये उससे मुझे काफी आसानी हुई. आपका काम प्रैशर मैंटेन करना और अच्छे एरिया में गेंदबाजी करना होता है."

A special day, a special debut, and a special chat with our Player of the Match, Mohit Sharma ? Here’s what he had to share after yesterday’s win against PBKS in Mohali.#AavaDe | #PBKSvGT | #TATAIPL 2023 pic.twitter.com/loRwN6jTmP

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) April 14, 2023