पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोइन खान के बेटे आजम खान इस समय पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में खेल रहे हैं। आजम रविवार को उसे समय सुर्खियों में आए जब वह रन लेने के लिए दौड़े। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की ओर से खेल रहे आजम ने कराची किंग्स के खिलाफ 46 रन की पारी खेली। इस दौरान एक बार जब उन्होंने रन लिया तो उनके बल्ले का मुंह उल्टा था यानि बल्ले का हत्था नीचे था और बल्ले का बॉटम उनके हाथों में। आमतौर पर बल्ले का हत्था पकड़ कर बल्लेबाज रन के लिए दौड़ता लेकिन आजम ने इससे उलट किया।

