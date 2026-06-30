मोजिज हेनरिकेस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 44 मैच खेले. अब उनका टारगेट पुर्तगाल, जहां वह पैदा हुए, के लिए खेलना है. वह टीम को 2028 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वॉलिफाइ करवाना चाहते हैं.
Published On Jun 30, 2026, 12:57 PM IST
Last UpdatedJun 30, 2026, 12:57 PM IST
Moises Henriques
नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर मोजिज हेनरिकेस (Moises Henriques) ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संबंध खत्म कर लिए हैं. अब वह अपने जन्म स्थान पुर्तगाल के लिए खेलेंगे.
अगस्त में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप क्वॉलिफायर्स में हेनरिकेस इस यूरोपीय देश के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. इस अनुभवी क्रिकेटर ने एक बार फिर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को शुरू करने का फैसला किया है. वह अब उस देश की जर्सी में दिखेंगे जहां वह पैदा हुए थे. वह पुर्तगाल के फुंचाल शहर में पैदा हुए थे. हेनरिकेस अपने परिवार के साथ बहुत ही कम उम्र में ऑस्ट्रेलिया चले गए थे.
हेनरिकेस 39 साल के हैं. और उन्होंने सभी फॉर्मेट मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए 44 मैच खेले हैं. वह ऑस्ट्रेलिया की टीम का नियमित हिस्सा नहीं रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने अपना आखिरी मैच 2021 में खेला था. वह काफी समय से टीम से बाहर हैं और ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में अब उनके लिए संभावनाएं ज्यादा नहीं बची हैं. तो वह नए देश के लिए अपना क्रिकेटीय भविष्य तलाश रहे हैं. उनका लक्ष्य टीम को 2028 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वॉलिफाइ करवाना है.
पुर्तगाल के लिए क्वॉलिफिकेशन का सफर सब-रीजनल क्वॉलिफायर से शुरू होगा जो फिनलैंड में होना है. यह 2028 के टी20 वर्ल्ड कप में क्वॉलिफेशन का पहला चरण है. साल 2028 का टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है.
|फॉर्मेट
|मैच
|पारी
|रन
|बेस्ट
|औसत
|स्ट्राइक-रेट
|100
|50
|टेस्ट
|4
|8
|164
|81*
|23.42
|47.39
|0
|2
|ODI
|16
|15
|117
|22
|9.00
|60.93
|0
|0
|T20I
|24
|21
|355
|62*
|20.88
|124.56
|0
|2
हेनरिकेस ने पुर्तगाल के लिए खेलने के लिए जरूरी शर्तें पूरी कर दी हैं. उन्होंने आईसीसी की ओर से जारी तीन साल की स्टैंड-डाउन पीरियड को पूरा कर लिया है. इसमें एक फुल मेम्बर देश से असोसिएट देश के लिए खेलने के बीच तीन साल का अंतराल जरूरी होता है.
1.ऑस्ट्रेलिया पूर्व ऑलराउंडर मोजिज हेनरिकेस पुर्तगाल के लिए खेलेंगे
2. टीम को 2028 के टी20 वर्ल्ड कप में क्वॉलिफाइ करवाना है लक्ष्य
3. ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 44 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं हेनरिकेस ने
4. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा 2028 का टी20 वर्ल्ड कप
|फॉर्मेट
|मैच
|पारी
|विकेट
|BBI
|BBM
|औसत
|इकॉनमी
|5/10 W
|टेस्ट
|4
|4
|2
|1/48
|1/48
|82.00
|2.98
|0/0
|ODI
|16
|12
|8
|3/32
|3/32
|43.37
|5.17
|0/0
|T20I
|24
|10
|7
|3/22
|3/22
|27.71
|8.43
|0/0
हेनरिकेस ने ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट के अलावा दुनिया में लीग क्रिकेट में कमाल का खेल दिखाया है. उन्होंने यहां कुल 11 खिताब जीते हैं. इसमें बिग बैश के अलावा वह आईपीएल और चैंपियंस लीग टी20 शामिल है