नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर मोजिज हेनरिकेस (Moises Henriques) ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संबंध खत्म कर लिए हैं. अब वह अपने जन्म स्थान पुर्तगाल के लिए खेलेंगे.

अगस्त में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप क्वॉलिफायर्स में हेनरिकेस इस यूरोपीय देश के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. इस अनुभवी क्रिकेटर ने एक बार फिर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को शुरू करने का फैसला किया है. वह अब उस देश की जर्सी में दिखेंगे जहां वह पैदा हुए थे. वह पुर्तगाल के फुंचाल शहर में पैदा हुए थे. हेनरिकेस अपने परिवार के साथ बहुत ही कम उम्र में ऑस्ट्रेलिया चले गए थे.

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ऑस्ट्रेलिया के लिए हेनरिकेस ने खेले हैं 44 मैच

हेनरिकेस 39 साल के हैं. और उन्होंने सभी फॉर्मेट मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए 44 मैच खेले हैं. वह ऑस्ट्रेलिया की टीम का नियमित हिस्सा नहीं रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने अपना आखिरी मैच 2021 में खेला था. वह काफी समय से टीम से बाहर हैं और ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में अब उनके लिए संभावनाएं ज्यादा नहीं बची हैं. तो वह नए देश के लिए अपना क्रिकेटीय भविष्य तलाश रहे हैं. उनका लक्ष्य टीम को 2028 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वॉलिफाइ करवाना है.

कहां होगा अगला टी20 वर्ल्ड कप

पुर्तगाल के लिए क्वॉलिफिकेशन का सफर सब-रीजनल क्वॉलिफायर से शुरू होगा जो फिनलैंड में होना है. यह 2028 के टी20 वर्ल्ड कप में क्वॉलिफेशन का पहला चरण है. साल 2028 का टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है.

मोजिज हेनरिकेस का अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रिकॉर्ड

फॉर्मेट मैच पारी रन बेस्ट औसत स्ट्राइक-रेट 100 50 टेस्ट 4 8 164 81* 23.42 47.39 0 2 ODI 16 15 117 22 9.00 60.93 0 0 T20I 24 21 355 62* 20.88 124.56 0 2

हेनरिकेस ने पुर्तगाल के लिए खेलने के लिए जरूरी शर्तें पूरी कर दी हैं. उन्होंने आईसीसी की ओर से जारी तीन साल की स्टैंड-डाउन पीरियड को पूरा कर लिया है. इसमें एक फुल मेम्बर देश से असोसिएट देश के लिए खेलने के बीच तीन साल का अंतराल जरूरी होता है.

मोजिज हेनरिकेस की टीम बदलने का समीकरण

1.ऑस्ट्रेलिया पूर्व ऑलराउंडर मोजिज हेनरिकेस पुर्तगाल के लिए खेलेंगे 2. टीम को 2028 के टी20 वर्ल्ड कप में क्वॉलिफाइ करवाना है लक्ष्य 3. ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 44 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं हेनरिकेस ने 4. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा 2028 का टी20 वर्ल्ड कप

मोजिज हेनरिकेस का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी रिकॉर्ड

फॉर्मेट मैच पारी विकेट BBI BBM औसत इकॉनमी 5/10 W टेस्ट 4 4 2 1/48 1/48 82.00 2.98 0/0 ODI 16 12 8 3/32 3/32 43.37 5.17 0/0 T20I 24 10 7 3/22 3/22 27.71 8.43 0/0

लीग क्रिकेट में किया है अच्छा प्रदर्शन

हेनरिकेस ने ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट के अलावा दुनिया में लीग क्रिकेट में कमाल का खेल दिखाया है. उन्होंने यहां कुल 11 खिताब जीते हैं. इसमें बिग बैश के अलावा वह आईपीएल और चैंपियंस लीग टी20 शामिल है