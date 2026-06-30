मूनी के तूफान में उड़ा वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर फाइनल का टिकट पक्का किया

महिला टी20 विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 8वीं बार फाइनल में जगह बना ली. अब रविवार को ऑस्ट्रेलिया का सामना दूसरे सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम से होगा. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 125 रन बनाए थे. जिसके पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 13 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया.

सेमीफाइनल में बिखरी वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी

मंगलवार को केनिंग्टन ओवल में खेले गए मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 7 विकेट खोकर सिर्फ 125 रन बनाए. कप्तान हेली मैथ्यूज ने किआना जोसेफ (16) के साथ पहले विकेट के लिए 49 गेंदों में 47 रन जुटाए. मैथ्यूज 28 गेंदों में 5 चौकों के साथ 30 रन बनाकर पवेलियन लौटीं. जिसके बाद शेमेन कैंपबेल बल्लेबाजी के लिए उतरीं, लेकिन दूसरे छोर पर किसी ने उनका साथ नहीं दिया. कैंपबेल ने छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को 15.3 ओवरों में 83/6 के स्कोर तक पहुंचाया.

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कैंपबेल 25 गेंदों में 3 चौकों के साथ 22 रन बनाकर पवेलियन लौटीं. यहां से डिएंड्रा डॉटिन ने जनिलेया ग्लासगो के साथ सातवें विकेट के लिए 27 गेंदों में 42 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 125/7 के स्कोर तक पहुंचाया. ग्लासगो ने 15 रन की पारी खेली, जबकि डॉटिन 16 गेंदों में 4 चौकों के साथ 26 रन बनाकर नाबाद रहीं. मैच शुरू होने से पहले डिएंड्रा साथी खिलाड़ियों की मदद से मैदान से बाहर जाती नजर आई थीं. करीब 30 मिनट मेडिकल रूप में उनका उपचार हुआ, जिसके बाद वह आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरी थीं. विपक्षी खेमे से सोफी मोलिनक्स, एशले गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहैम को 2-2 विकेट हाथ लगे. जबकि एनाबेल सदरलैंड ने 1 विकेट हासिल किया.

बेथ मूनी ने खेली तूफानी पारी

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवरों में जीत हासिल कर ली. जॉर्जिया वोल ने बेथ मूनी के साथ पहले विकेट के लिए 29 रन जुटाए. जॉर्जिया 11 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 16 रन बनाकर आउट हुईं. जिसके बाद टीम ने 43 के स्कोर पर फोएबे लिचफील्ड (4) का विकेट भी गंवा दिया.

यहां से बेथ मूनी ने एलिस पेरी के साथ 21 रन की साझेदारी की। पेरी (2) रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटीं. जिसके बाद मूनी ने एश्ले गार्डनर के साथ 36 गेंदों में 63 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई. मूनी 36 गेंदों में 8 चौकों के साथ 61 रन बनाकर नाबाद रहीं. गार्डनर ने 20 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ नाबाद 35 रन बनाए. वेस्टइंडीज की तरफ से चिनेल हेनरी और हेली मैथ्यूज ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.