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IPL 2026: फॉर्म में लौटे ऋतुराज गायकवाड़, अर्धशतकीय पारी से तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 बॉल में 74 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में छह चौके और चार छक्के लगाए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 26, 2026, 06:32 PM IST

Published On Apr 26, 2026, 06:32 PM IST

Last UpdatedApr 26, 2026, 06:32 PM IST

Ruturaj Gaikwad

Ruturaj Gaikwad

आईपीएल 2026 में रविवार को चेन्नई सुपरकिंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में लौटे और आईपीएल 2026 का अपना पहला अर्धशतक जड़ा. इस अर्धशतक के साथ गायकवाड़ ने दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

ऋतुराज गायकवाड़ ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 60 बॉल में 74 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में छह चौके और चार छक्के लगाए. गायकवाड़ ने इस मैच में 49 बॉल में अर्धशतक लगाया जो आईपीएल 2026 का सबसे धीमा अर्धशतक है. इससे पहले ऋषभ पंत ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इस सीजन 43 बॉल में अर्धशतक लगाया था. यह चेन्नई सुपरकिंग्स के बल्लेबाज के लिए संयुक्त रुप से चौथा सबसे धीमा अर्धशतक है.

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गायकवाड़ ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड

ऋतुराज गायकवाड़ ने इस पारी के साथ महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वह चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 23वीं बार यह कारनामा किया. महेंद्र सिंह धोनी के नाम 22 बार 50 प्लस बनाने का रिकॉर्ड है. सुरेश रैना (34 ) चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है.

IPL में CSK के लिए सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर:

34 – सुरेश रैना

23 – ऋतुराज गायकवाड़*

22 – MS धोनी

IPL में CSK के लिए सबसे धीमी 50s (गेंदों के हिसाब से):

53 – पार्थिव पटेल बनाम PBKS, चेन्नई, 2010

51 – मैथ्यू हेडन बनाम MI, Gqeberha, 2009

50 – मुरली विजय बनाम PBKS, मोहाली, 2013

49 – मुरली विजय बनाम RR, जयपुर, 2013

49 – ड्वेन स्मिथ बनाम MI, मुंबई (वानखेड़े), 2014

49 – ऋतुराज गायकवाड़ बनाम GT, चेन्नई, 2026

चेन्नई के लिए 100 छक्के लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए 100 छक्के लगाने वाले चौथे बल्लेबाज भी बने हैं. उनसे पहले महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और शिवम दुबे यह कारनामा कर चुके हैं.

आईपीएल में CSK के लिए सर्वाधिक छक्के:

234 – एमएस धोनी

180 – सुरेश रैना

105*- शिवम दुबे

100*- ऋतुराज गायकवाड़

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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