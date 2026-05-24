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IPL 2026: राजस्थान के खिलाफ खाता नहीं खोल सके रोहित शर्मा, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

रोहित शर्मा पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे. रोहित शर्मा ने चार गेंदों का सामना किया, मगर वह खाता नहीं खोल सके.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 24, 2026, 07:13 PM IST

Published On May 24, 2026, 07:13 PM IST

Last UpdatedMay 24, 2026, 07:13 PM IST

Rohit Sharma shameful record

Rohit Sharma shameful record

Most Ducks in the IPL: आईपीएल 2026 में रविवार को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में मुंबई इंडियंस के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा. रोहित शर्मा इस मैच में खाता भी नहीं खोल सके. रोहित शर्मा के नाम इसके साथ ही शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है.

इस मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन बनाए. मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 206 रन का टारगेट था और रोहित शर्मा पर क्रिकेट फैंस की नजरें थी. रोहित शर्मा पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे. रोहित शर्मा ने चार गेंदों का सामना किया, मगर वह खाता नहीं खोल सके.

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आईपीएल में सबसे ज्यादा बार डक का शिकार बने रोहित

रोहित शर्मा आईपीएल में सबसे ज्यादा बार डक आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित शर्मा आईपीएल में 19 बार डक पर आउट हुए हैं. रोहित शर्मा के अलावा ग्लेन मैक्सवेल भी 19 बार आईपीएल में डक पर आउट हुए हैं.

IPL में सबसे ज़्यादा डक

19 – ग्लेन मैक्सवेल
19 – रोहित शर्मा
18 – दिनेश कार्तिक
18 – सुनील नरेन
16 – पीयूष चावला
16 – राशिद खान

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आईपीएल 2026 में कैसा रहा रोहित शर्मा का प्रदर्शन ?

रोहित शर्मा के लिए आईपीएल 2026 मिलाजुला रहा. रोहित शर्मा ने आईपीएल 2026 में आठ मैच खेले. आठ मैच में रोहित शर्मा ने दो अर्धशतक के साथ 283 रन बनाए. रोहित ने 160.79 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इस सीजन रोहित शर्मा चोट की वजह से कई मैचों का हिस्सा भी नहीं रहे.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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