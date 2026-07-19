IND VS ENG: गुरनूर बरार के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, लॉर्ड्स में 51 साल बाद हुआ ऐसा

गुरनूर बरार से पहले वनडे में लॉर्ड्स में 10 ओवर के स्पेल में सबसे ज्यादा रन लुटाने का रिकॉर्ड करसन घावरी के नाम था. करसन घावरी ने लॉर्ड्स में 1975 में इंग्लैंड के खिलाफ 10 ओवर के स्पेल में 83 रन लुटाए थे
Published On Jul 19, 2026, 08:18 PM IST
Last UpdatedJul 19, 2026, 08:18 PM IST
Gurnoor Brar
भारत और इंग्लैंड की टीम वनडे सीरीज के आखिरी मैच में रविवार को आमने-सामने हुई. इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज के अंतिम और निर्णायक वनडे मेंभारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 387 रन बनाए. इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया.
इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने 135 गेंद में 141 रन जबकि जैकब बेथल ने 93 गेंद में 91 रन का योगदान दिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 192 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की.यह वनडे में भारत के खिलाफ इंग्लैंड के किसी भी विकेट की सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है.
केट ने इसके साथ ही ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर वनडे में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड कायम किया. जो रूट ने 48 गेंद में नाबाद 74 जबकि जोस बटलर ने 13 गेंद में नाबाद 41 रन की आक्रामक पारी खेली. दोनों ने महज 20 गेंद में 63 रन की नाबाद साझेदारी कर टीम के बड़े स्कोर तक पहुंचाया. भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार के नाम ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया, जिसे वह याद नहीं रखना चाहेंगे. वह लॉर्ड्स में अपने स्पेल में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज बन गए. उन्होंने 10 ओवर के स्पेल में 97 रन खर्च किए जो विदेश में किसी भी भारतीय गेंदबाज का सबसे महंगा स्पेल भी है.
गुरनूर बरार से पहले वनडे में लॉर्ड्स में 10 ओवर के स्पेल में सबसे ज्यादा रन लुटाने का रिकॉर्ड करसन घावरी के नाम था. करसन घावरी ने लॉर्ड्स में 1975 में इंग्लैंड के खिलाफ 10 ओवर के स्पेल में 83 रन लुटाए थे. 51 साल बाद गुरनूर बरार के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है.
बेन डकेट ने तोड़ा विवियन रिचर्ड्स का 47 साल पुराना रिकॉर्ड, कीर्तिमानों का खड़ा किया पहाड़
0/97 – गुरनूर बरार (भारत) बनाम इंग्लैंड, 2026
0/83 – करसन घावरी (भारत) बनाम इंग्लैंड, 1975
0/81 – नुवान कुलशेखरा (श्रीलंका) बनाम इंग्लैंड, 2014
0/80 – ड्वेन ब्रावो (वेस्टइंडीज) बनाम इंग्लैंड, 2004
1/79 – प्रिंस यादव (भारत) बनाम इंग्लैंड, 2026
गुरनूर बरार के नाम वनडे में विदेश में सबसे महंगा स्पेल फेंकने का रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ. इससे पहले यह रिकॉर्ड युजवेंद्र चहल के नाम था. युजवेंद्र चहल ने साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 10 ओवर के स्पेल में 89 रन खर्च किए थे और उन्हें एक सफलता मिली थी.