सिर्फ एक छक्का... और रिंकू सिंह ने तोड़ दिया सूर्य कुमार यादव का बड़ा रिकॉर्ड

रिंकू सिंह ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में तीन बॉल में छह रन की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में एक छक्का लगाया.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 18, 2026 10:09 PM IST

Rinku Singh
Rinku Singh Record: भारत और नीदरलैंड्स की टीम बुधवार को टी-20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने हुई. इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 193 रन बनाए. भारत के लिए शिवम दुबे ने इस मैच में अर्धशतकीय पारी खेली. शिवम दुबे ने 31 बॉल में 66 रन (चार चौके, छह छक्के) बनाए. इस मैच में भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया.

रिंकू सिंह नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में सिर्फ तीन गेंद खेले और छह रन बनाए. वह 20वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे थे और उन्होंने 20वें ओवर में एक छक्का भी लगाया. इस एक छक्के के साथ रिंकू सिंह ने सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़ दिया है.

सूर्या से आगे निकले रिंकू सिंह

रिंकू सिंह 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़ दिया है. सूर्य कुमार यादव के नाम 20वें ओवर में 13 छक्के लगाने का रिकॉर्ड था. रिंकू सिंह 14 छक्के के साथ सूर्या को पीछे छोड़ दिया है. इस लिस्ट में हार्दिक पांडया भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर है. हार्दिक पांड्या के नाम 20वें ओवर में 16 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है.

T20I में 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर्स

डेविड मिलर- 25 छक्के

दीपेंद्र सिंह ऐरी- 20 छक्के

दासुन शनाका- 20 छक्के

हार्दिक पांड्या- 16 छक्के

राशिद खान- 14 छक्के

रिंकू सिंह- 14 छक्के

जार्ज डॉकरेल/मोहम्मद नबी/रोवमेन पावेल/सूर्य कुमार यादव- 13 छक्के

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

